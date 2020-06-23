П'ять головних фактів про Конституцію України: хто був проти і що таке конституційна ніч

28 червня в Україні відзначається День Конституції. Дата свята незмінна, а сам день є державним вихідним.

Саме в цей день у 1996 році Верховна Рада України прийняла Основний закон, який скасовував дію Конституції УРСР 1987 года, пишуть "Факти".

Видання назвало п'ять головних фактів, які необхідно знати про Конституцію України.

Конституційна ніч

Остаточне прийняття Конституції України відбулося в ніч з 27 на 28 червня 1996 року 315 голосами "за".

Стенограма засідання Ради зберегла слова спікера Олександра Мороза: він попереджав усіх депутатів, що робота триватиме всю ніч, і нікому не буде дозволено покинути зал до закінчення роботи щодо Основного закону.

Народні депутати кілька хвилин вітали прийняття Конституції гучними оплесками. Саме тоді в стінах Верховної Ради вперше прозвучав національний гімн.

Розробка Основного закону тривала цілих шість років. Україна є останньою країною колишнього СРСР, яка проголосувала за створення нової Конституції.

Хто був проти?

Причиною такого затяжного обговорення і прийняття Конституції був цілий ряд протиріч між двома парламентськими силами – демократами і комуністами.

Деякі експерти говорили про особистий конфлікт між президентом Леонідом Кучмою та спікером Олександром Морозом.

Олександр Мороз і Леонід Кучма

Спочатку представники комуністичного крила виступали проти самого обговорення нового закону: їх цілком влаштовувала Конституція радянського зразка. Не менш гостро, ніж зараз, тоді обговорювалося статус української та російської мови, а також питання Криму.

Єдине державне свято

День Конституції України – єдине свято, закріплене на державному рівні в самому тексті Конституції. Про це свідчить остання, 161 стаття.

Скрін сайту Верховної Ради

Українські попередники Конституції

За час існування державності на території сучасної України було написано цілий ряд законів, що склалися в статути, акти і договори.

Історики називають ці закони "попередниками" сучасної української Конституції.

Руська Правда Ярослава Мудрого – XI-XII століття.

Три Литовських статути – 1529, 1566, 1588 роки.

Акти козацької державності – друга половина XVII століття.

Конституція Пилипа Орлика – 1710 рік.

Проекти Конституції Кирило-Мефодіївського братства – 1850 рік.

Маніфест Самостійна Україна Миколи Міхновського – 1900 рік.

Конституція Української Народної Республіки – 1918 рік.

Чотири конституції УРСР – 1919-1978 роки.

Одна з кращих на пострадянському просторі

Вже через кілька місяців після прийняття Конституції України міжнародні експерти схвалили її зміст. За деякими оцінками, вона вважається однією з найдемократичніших серед країн колишнього соцтабору.

Однак деякі юристи переконані, що незважаючи на демократичність, часто Конституція виявляється недієвою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році 28 червня випадає на неділю. Вихідним буде наступний за святом день – 29 число. Таким чином, в кінці місяця українці отримають три повноцінних вихідних – 27, 28 і 29 червня. Відпрацьовувати їх в майбутньому не доведеться.