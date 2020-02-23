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23 лютого • оновлено в 12:38
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П'яний новосанжарівець, який накинувся на копа, вибачився. Відео

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Житель Полтавщини, який в стані алкогольного сп'яніння образив поліцейського-ветерана АТО Олександра Нетребко під час протестів в Нових Санжарах, вибачився перед правоохоронцем.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції, виклавши відповідне відео. На ньому чоловік вибачився перед представником поліції, зазначивши, що нібито був п'яний і дуже шкодує, що так сказав.

"Дуже каюсь перед поліцейськими через те, що я так висловився. Я не хочу так робити, був в стані алкогольного сп'яніння. Прочитав в Facebook, що він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького за відвагу, сам би хотів з ним зустрітися і вибачитися" , – сказав він.

Новосанжарівець, який накинувся на копа, вибачився

"20 лютого 2020 під час акції протесту жителів Нових Санжар один з чоловіків нецензурно висловлювався, принижуючи честь і гідність правоохоронців. Лайливі слова людина адресував поліцейському - бойовому офіцерові, нагородженому декількома високими нагородами", – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Як повідомив в Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц", чоловік раніше був засуджений за "дизертирство". Із зони АТО його вигнали ще під час проходження навчань через зловживання алкоголем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент стався 21 лютого. Один з учасників протесту, який ледь тримав рівновагу, кричав на поліцейського. Чоловік використовував нецензурну лексику і питав, чи був Нетребко на сході.

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Читайте всі новини по темі "Протести в Нових Санжарах" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Протести в Нових Санжарах
Місце
Україна
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Герасименко Наталия
Герасименко Наталия
Ой как сразу паинькой стал как тюряга засветила. Пусть лучше посадят одного ypoда, чтобы остальные думали прежде чем фихню пороть
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Герасименко Наталия, секундочку а посему на западную не были отправлены полиуиескте???там два раза не пускали!!почему туда не поехала полиция бить народ???почему это там можно не пускать и никому ничего а тут нельзя!!!!????где справедливость???садите и без западенских пшеков тоже!!!они начали первые и в результате подстрекали весь народ не пускать вот Санжары увидели что можно не пускать и ничего не будет!!так главные виновники кроме власти это западенцы!!!!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Гoвно облаяло карателя. Нью-Санжария, обыденность
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