Новосанжарівець, який накинувся на копа, вибачився

Житель Полтавщини, який в стані алкогольного сп'яніння образив поліцейського-ветерана АТО Олександра Нетребко під час протестів в Нових Санжарах, вибачився перед правоохоронцем.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції, виклавши відповідне відео. На ньому чоловік вибачився перед представником поліції, зазначивши, що нібито був п'яний і дуже шкодує, що так сказав.

"Дуже каюсь перед поліцейськими через те, що я так висловився. Я не хочу так робити, був в стані алкогольного сп'яніння. Прочитав в Facebook, що він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького за відвагу, сам би хотів з ним зустрітися і вибачитися" , – сказав він.

"20 лютого 2020 під час акції протесту жителів Нових Санжар один з чоловіків нецензурно висловлювався, принижуючи честь і гідність правоохоронців. Лайливі слова людина адресував поліцейському - бойовому офіцерові, нагородженому декількома високими нагородами", – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Як повідомив в Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц", чоловік раніше був засуджений за "дизертирство". Із зони АТО його вигнали ще під час проходження навчань через зловживання алкоголем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент стався 21 лютого. Один з учасників протесту, який ледь тримав рівновагу, кричав на поліцейського. Чоловік використовував нецензурну лексику і питав, чи був Нетребко на сході.

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