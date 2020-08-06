П'яний дебош у поїзді Харків – Ужгород: Геращенко розповів про покарання для порушників

Поліція склала адмінпротоколи на порушників громадського порядку, які влаштували п'яний дебош у потязі Харків – Ужгород.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає пресслужба Національної поліції України. Пасажири, перебуваючи у нетверезому стані, нецензурно висловлювалися, заважали іншим пасажирам і погрожували провіднику. Одного з порушників зняли з потяга в Полтаві, двох інших – у Лубнах.

На трьох порушників складено адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Дрібне хуліганство).

"Потяг – не місце для розпивання спиртних напоїв, галасу, створення незручностей і проблем для інших пасажирів. Порушники нестимуть відповідальність за свої дії. Потрібно поважати інших людей, дотримуватися правил проїзду. А поліція та "Укрзалізниця" зроблять усе заради безпеки пасажирів у поїздах", – наголосив Геращенко.

Нагадаємо, що 5 серпня у потязі сполученням Харків – Ужгород група пасажирів почала розпивати спиртні напої, нецензурно висловлюватися та кричати. Начальник потяга викликав поліцію, і одного з найбільш агресивних порушників зняли з транспорту.

Проте його товариші продовжили влаштовувати дебош. Відтак уже одна з пасажирок викликала поліцію – і ще двох порушників зняли з потяга в Лубнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на суботу, 1 серпня, в поїзді Маріуполь – Киів чоловік напав у купе на жінку, яка їхала зі своїм 7-річним сином. Він побив її і спробував зґвалтувати. Поліція затримала його, а суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці.

Також "Укрзалізниця" звільнила всіх провідників і начальника поїзда Маріуполь – Київ.