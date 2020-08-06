П'яний дебош у поїзді Харків-Ужгород: Геращенко розповів про покарання для порушників

Геращенко розповів про покарання для порушників у поїзді Харків-Ужгород.

Поліція склала адмінпротоколи на порушників громадського порядку, які влаштували п'ятий дебош у потязі Харків-Ужгород.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає пресслужба Національної поліції України. Пасажири, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, нецензурно висловлювалися, заважали іншим пасажирам та погрожували провіднику. Одного з порушників зняли з потягу у Полтаві, двох інших – у Лубнах.

На трьох порушників складено адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Дрібне хуліганство).

"Потяг – не місце для розпивання спиртних напоїв, галасу, створення незручностей та проблем для інших пасажирів. Порушники нестимуть відповідальність за свої дії. Потрібно поважати інших людей, дотримуватися правил проїзду. А поліція та "Укрзалізниця" зроблять все заради безпеки пасажирів у поїздах", – наголосив Геращенко.

Нагадаємо, 5 серпня, у потязі сполученням Харків-Ужгород група пасажирів почала розпивати спиртні напої, нецензурно висловлюватися та кричати. Начальник потягу викликав поліцію, і одного з найбільш агресивних порушників зняли з транспорту.

Проте його товариші продовжили влаштовувати дебош. Відтак вже одна з пасажирок викликала поліцію – і ще двох порушників зняли з потягу у Лубнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на суботу, 1 серпня, в поїзді Маріуполь-Киів чоловік напав в купе на жінку, яка їхала зі своїм 7-річним сином. Він побив її і спробував згвалтувати. Поліція затримала його, а суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці.

Також "Укрзалізниця" звільнила всіх провідників і начальника поїзда Маріуполь-Київ.