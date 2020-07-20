П'яних водіїв в Україні з осені повинні садити в тюрму: як влада "грає" з життями і чому боїться відповідальності

Верховна Рада за один день зібралася й нібито криміналізувала відповідальність за кермування авто в нетверезому стані, якщо бути точним – розглянула законопроєкт у першому читанні. Це сталося наступного ж дня після резонансної аварії під Києвом, де через п'яного водія загинула майже вся сім'я. Але, згідно з проєктом нового закону, в'язниця загрожуватиме лише у разі, якщо п'яний водій спричинив ДТП із тяжкими наслідками.

Проте не все так однозначно. Як депутати "граються" з людськими життям та чому реагують лише тоді, як "загримить", – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Кримінальна відповідальність за кермування напідпитку діяла одну добу

Почнемо з цікавої хронології. По-перше, закон про кримінальну відповідальність в Україні (№ 2617-VIII. – Ред) за п'яне водіння вже був і проіснував аж один день – 1 липня. Його ухвалили ще у 2018 році, а запрацювати він мав 1 січня 2020-го. Проте цю дату відтермінували до 1 липня, щоб підготувати державну систему до більш якісної роботи правоохоронних органів і судів.

Нинішній президент України Володимир Зеленський мав намір внести поправки, але не зробив цього до початку липня. Тож Закон № 2617-VIII набув чинності та проіснував... лише одну добу.

Уже 2 липня президент підписав інший, за номером 3314, ухвалений Верховною Радою 17 червня. Суть документа полягає у внесенні змін до 125 законодавчих актів України. Якщо в законі попередньої влади кермування у нетверезому стані вважалося кримінальним проступком і підпадало під дію статті 286 зі значком 1 Кримінального кодексу, то 17 червня депутати залишили його в адміністративних правопорушеннях. Підписавши відповідний закон 2 липня, президент нівелював дію попереднього. Кримінальну відповідальність за кермування транспортом у нетверезому стані було скасовано. Тепер за це передбачено лише штраф у розмірі 17–54 тис. грн. та адміністративну відповідальність.

То чому Зеленський підписав закон

В Офісі президента OBOZREVATEL пояснили, що, підписуючи новий Закон № 3314, глава держави враховував аргументацію Міністерства внутрішніх справ. Мовляв, процедура документування "кримінального проступку" є значно складнішою та потребує більше часу. Це паралізувало і затягувало би притягнення до відповідальності за водіння у нетверезому стані. А процедура оформлення адміністративного правопорушення вдвічі швидша і може включати суворе покарання, зокрема й адмінарешт.

"Водночас наявний розмір штрафів не сприяє безпеці на дорогах. Президент уважає, що їх необхідно підвищити, а у разі водіння напідпитку, яке спричинило загибель людей, посилити покарання аж до довічного ув’язнення", – пояснили там.

Поки грім не вдарить, депутат не перехреститься?

А тепер найголовніший факт, який, по суті, показує безвідповідальність народних обранців перед народом та їхню гру з людським життям. Відразу після смертельної аварії на вимогу Зеленського скликали позачергове засідання Ради, де в першому ж читанні ухвалили проєкт нового закону за № 2695. За проголосували 282 нардепи з 378 присутніх у залі. 13 голосів проти та 33 утримались.

Депутати вирішили не лише значно посилити штрафи за кермування авто в нетверезому стані, а й запровадити за це кримінальну відповідальність, якщо такий водій скоїть ДТП з тяжкими наслідками. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевнив, що ухвалення таких змін сприятиме більш стриманій і виваженій поведінці водіїв на дорогах і зменшить кількість аварій.

Штрафи за кермування авто в нетверезому стані

Посил, звісно, правильний, тільки чому відповідний законопроєкт було зареєстровано в Раді ще в кінці минулого року й досі (а це аж пів року) не виносився на голосування? Таке враження, що депутати чекали на "гучний привід", аби дати хід. Урешті його "ціною" стала загибель щонайменше одної сім'ї.

У коментарях OBOZREVATEL чимало нардепів, зокрема і "слуги народу", не приховують, що вагомим аргументом проголосувати за стала саме смертельна аварія під Києвом. Мовляв, "вона наочно показала всім – п'янку за кермом треба криміналізовувати, бо тільки перспектива сісти в тюрму може зупинити нетверезого водія сісти за кермо".

"Депутати завжди обережно ставляться до збільшення відповідальності, але на цьому конкретному випадку пересвідчились всі. Людина (винуватець ДТП. – Ред) притягувалась до відповідальності і знову сіла за кермо п'яною. Окрім того, була позиція президента, щоби змаксималізувати відповідальність за подібні вчинки, яка тільки є можливою в межах Кримінального кодексу", – пояснив у коментарі OBOZREVATEL голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

За його словами, статтю, за якої поліція може зупиняти авто для перевірки водія на алкоголь, найімовірніше, не вводитимуть, бо вона нардепами не підтримується. Вони вважають, що такий пункт може значно перевищувати повноваження патрульної служби, коли ті безконтрольно зупинятимуть автівки.

До того ж, підкреслюють нардепи, таку норму не підтримає більшість українських водіїв. Однак для порівняння патруль у країнах Європейського Союзу має право зупиняти авто в разі підозри, що водій перебуває під дією алкоголю чи наркотиків. Виходить, метою депутатів є не зменшення кількості смертельних аварій, а намагання не дратувати виборців "збільшенням відповідальності"? Цікаво, скільки ще ДТП має статися, щоб і ця норма стала законною?

Тим часом Монастирський сподівається, що відповідний законопроєкт може бути ухвалено вже до 24 серпня, Дня Незалежності або ж в перших числах вересня. Доти депутати допрацьовуватимуть його. Але не виключено, що вже через місяць можуть бути і значно легші зміни, ніж пропонувалися в першому читанні. Хіба що доти станеться ще кілька смертельних аварій і під тиском суспільства діватися депутатам буде нікуди.

У Китаї за кермування авто напідпитку можуть навіть стратити

Масштаби смертельних аварій через п'яних водіїв в Україні великі. За офіційною статистикою Національної поліції, за перші пів року на дорогах трапилося 73 394 ДТП. Із них 2 110 – через п'яних водіїв, у яких загинуло 50 осіб. У деяких країнах світу за п'яне водіння можуть посадити до в'язниці на кілька років, а в Китаї – засудити до смертної кари.

Загалом в аваріях цього року вже маємо 1 482 смерті. Фактично щодня втрачаємо по вісім людей. Щорічно в ДТП в Україні гине близько 4 тис. осіб і понад 30 тис. – травмуються.