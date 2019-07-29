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П'яні розваги мажорок на українському курорті обурили мережу: опубліковано відео

33т Читати матеріал російською

У курортному селищі Кирилівка в Запорізькій області компанія п'яних мажорок влаштувала "дівич-вечір", роз'їжджаючи по вулицях на авто і нецензурно лаючись у бік перехожих.

Відповідне відео опублікували на сторінці melitopol_gram в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Дівчата продовжували пити пиво на ходу автомобіля і голосно співали, відпускаючи нецензурні коментарі. Все, що відбувалося знімала на камеру одна з мажорок.

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П'яні мажорки на українському курорті обурили мережу

Скріншот з відео

П'яні мажорки на українському курорті обурили мережу

Скріншот з відео

П'яні мажорки на українському курорті обурили мережу

Скріншот з відео

П'яні мажорки на українському курорті обурили мережу

Скріншот з відеом

У мережі поведінка дівчат викликало обурення. "Будьте акуратнішими, щоб не напоротися на таких водіїв", "І куди наша поліція дивиться?", "Бидло, воно і в Кирилівці бидло", "З кожним роком подібних покидьків буде все більше", "П'яне колгоспне бидло", – написали в коментарях.

П'яні мажорки на українському курорті обурили мережу
П'яні мажорки на українському курорті обурили мережу

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Ужгороді 21-річна мажорка за кермом Porsche Cayenne вилетіла на зустрічну смугу і врізалася в інше авто, в результаті чого постраждали три особи.

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Тема
Літній відпочинок
Місце
Україна
Тег
відпочінок
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Panchenko Anatoliy
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Данилов Андрей
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