Обделались все.

Обделались и от стрема полной гражданской незащищенности, и от того, что со скоростью молнии разнесли непроверенную инфу.

Блогеры и ЛОМы строчили про линию фронта, которая уже рядом с нами.

Газеты и журналы ломанулись менять обложки и титульные статьи.

Раша тудей энд естедей затребовала снискать немедля убийц российского журналиста и вообще пресечь наконец эту вопиющую традицию истребления граждан Роисси в Украине.

Каждая поперек лежащая мелочь настропалялась хайпануть в жанре некролога.

И у нас, и рядом с нами все и всегда настроены на то, что любая херовая новость – правда. И в этом беда – мы с ними в этом таки по-прежнему похожи.

Новини На смерть и воскрешение Аркадия Бабченко

С месяц назад какой-то случайный прохожий напердел, что закрывают пирожковую "Ярослава" на ЯрВалу, так уже через пару часов полфейсбука успели собрать средства на выкуп у хозяев. Никто ничего не проверяет. А зачем? Ху*во – значит правда. Точка.

И вот – как гром среди ясного неба. Аркадий Бабченко, которого цинично убили на пороге собственного дома тремя выстрелами в спину и кто скончался в карете "Скорой помощи" – на следующий день воскрес. ТВ-презентер – генпрокурор Юрий Луценко, фабула постановки – участие российского оппозиционного журналиста в секретной спецоперации СБУ.

Обделались все конкретно. Включая меня :) И возрадовались!

Ладно там наши и соседские. Но вместе с ними на суперспектакль СБУ повелись Guardian (!) и Independent (!!). Нам-то не привыкать ходить обтекать, но для них это наверное totally shock. Чуть ли не впервые за всю долгую историю, и так феерично. Даже не знаю, что теперь они будут говорить в оправдание своим консервативным читателям, и поможет ли это. Запад может за это конкретно обидеться на нас, они с трудом понимают такие приколы. Ну, их проблемы.

Киев – абсолютный хитмейкер последней недели как минимум в Европе. Однозначно рано разобрали фан-зону на Майдане. Ведь те, кто пришел на гражданскую панихиду, будут теперь гулять до утра. Фантастический способ подарить радость на ровном месте. Все ментовские сериалы и даже популярный советский кинематограф с его Бубликовым нервно покурили в переходе метро. Жизнь – жестче :)

Очень интересно увидеть вторую серию. Действительно ли в Аркадия стреляли. Действительно ли в его смерть поверила жена, мать шестерых детей. Не отбила ли она ему чего при возвращении домой. Не засунула ли куда статуэтку оскара. Решился ли он вообще вернуться. Много всего интересного теперь, наверное, каждому приобщенному к этому Синьюс – термин Пелевина из книги "Снафф".

Что можно сказать на текущий момент, помимо прочего?

По меньшей мере, четыре вещи.

СБУ теперь обязана всему миру очень срочно рассказать и доказать, нафига все это было и как именно все это было.

Президент Украины или хотя бы представитель АП должны пояснить, что будет дальше и каким образом гарантируют защиту Бабченко при возможных новых покушениях. (Это уже не очень смешно). Чтобы исключить развитие сюжета по сценарию басни "Петя и волк".

СБУ должна быть готово к тому, что отныне любая их новость будет проходить три слоя информационной проверки.

Путину с его кодлом предстоит вывернуться наизнанку, чтобы провести мундиаль так, чтобы об этом позоре его ручных сми и шавок могли забыть побыстрее.

Вкратце так.

А в целом – история просто жир, с этим сложно не согласиться.

Давно не было такой нереальной крутизны, которая так вдохновила и так дала всем просраться одновременно.

Далі буде.

* фото – по мотивам ленты фейсбука