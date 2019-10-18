Головна Новини
19 жовтня • оновлено в 02:56
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Путіноїд, пакуй валізи": Фаріон розгромила російськомовних українців

1.3т Читати матеріал російською

Україна не зможе побудувати сильну державу, поки повністю не позбудеться російської мови на своїй території.

З такою заявою виступила колишній нардеп від "Свободи" Ірина Фаріон в ефірі ток-шоу "Говорить великий Львів". За її словами, Україна "втратила" Донбас нібито саме тому, що там люди говорили російською мовою.

"Російська мова в Україні - це мова окупації, мова крові, мова знищення українців, мова геноциду. Тому кожен, хто розмовляє цією мовою на моїй землі, для мене - путіноїд.

Новини
"Або московити, або виродки!" Фаріон жорстко висловилася про російськомовних українців

Якщо він не хоче позбутися цієї брудної звички - кордони відкриті. Пакуй валізи і гибай в Росію!"- заявила Фаріон.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Фаріон сказала, що з російськомовними громадянами України не потрібно вести ніякої дискусії про мови, а відразу бити в обличчя.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Ірина Фаріон
Місце
Україна
Тег
російська мова
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
13
6
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Зачем пиарить эту больную тётку. Показывая её, Украина даёт повод российским СМИ писать об ущемлении русского языка. Отправьте её в больничку, дайте собрание сочинений Ленина, пусть отдыхает. Напоминаю она была ярой коммунисткой.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pагуль Eбаный
Pагуль Eбаный
Кто не хрюкает на мове лишается великого права скакать на майдане!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Крым уже ушел. Уйдут и другие
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel