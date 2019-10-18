"Путіноїд, пакуй валізи": Фаріон розгромила російськомовних українців

Україна не зможе побудувати сильну державу, поки повністю не позбудеться російської мови на своїй території.
З такою заявою виступила колишній нардеп від "Свободи" Ірина Фаріон в ефірі ток-шоу "Говорить великий Львів". За її словами, Україна "втратила" Донбас нібито саме тому, що там люди говорили російською мовою.
"Російська мова в Україні - це мова окупації, мова крові, мова знищення українців, мова геноциду. Тому кожен, хто розмовляє цією мовою на моїй землі, для мене - путіноїд.
Якщо він не хоче позбутися цієї брудної звички - кордони відкриті. Пакуй валізи і гибай в Росію!"- заявила Фаріон.
Як писав OBOZREVATEL, раніше Фаріон сказала, що з російськомовними громадянами України не потрібно вести ніякої дискусії про мови, а відразу бити в обличчя.
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