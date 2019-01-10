''Путіна зупинять'': навіщо НАТО і РФ відправили бойові кораблі в Чорне море

Менш ніж за місяць у Чорне море зайшли одразу два кораблі НАТО під англійським і американським прапорами. Основна мета візиту – зміцнення безпеки союзників Альянсу, а також його партнерів, якими є Україна і Грузія.

Поява натовських суден неабияк попсувала нерви Російської Федерації, результатом чого стала поява в Чорному морі бойового корабля Північного флоту РФ "Сєвєроморськ".

Ситуація видається досить напруженою, з огляду на давнє протистояння сил Росії і НАТО. Але чи зможе це призвести до ескалації конфлікту в Чорноморському регіоні – дізнавався OBOZREVATEL.

Навіщо країни НАТО відправили кораблі

Першим кораблем Північноатлантичного Альянсу, який зайшов у Чорне море після Керченської кризи став розвідувальний корабель Королівського флоту Великобританії HMS Echo (H87). 19 грудня 2018 року він пришвартувався біля причалу Одеського морського порту.

Корабель НАТО в порту Одеси Facebook Андрія Клименка

HMS Echo (H87) – це сучасний корабель, призначений для проведення розвідувальних операцій на підтримку підводних човнів і десантних операцій. Він може видавати адаптовану інформацію практично у режимі реального часу.

HMS Echo (H87)

Керівник проекту "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко повідомив, що це перший військовий корабель НАТО, який здійснює візит у Чорне море з прямим формулюванням мети цього візиту, пов'язаної із Азовською кризою.

Як зазначив російський військовий експерт Павло Фельгенгауер у коментарі OBOZREVATEL, хоча англійське судно не представляє ніякої військової загрози, бо використовується для дослідження гідрографії, але воно може використовуватися для подальших військових операцій.

"Судно побудоване так, що може перебувати у далеких походах роками, екіпаж змінюють за допомогою літаків. Але корабель не є бойовим, бо має на борту лише одну гармату", – пояснює Фельгенгауер.

Більш небезпечним, на думку росіянина, є десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry (LSD 43) Військово-морського флоту США, який зайшов в акваторію Чорного моря 6 грудня.

Група на кораблі складається приблизно із 2200 осіб і входить у склад 6-го підрозділу флоту американських ВМС. Водотоннажність корабля становить 16,1 тис. тонн, довжина – 190 метрів. Він оснащений зенітною артилерією і ракетною зброєю.

USS FortMcHenry (LSD 43) Twitter US Naval Forces Europe-Africa

Судно має докову камеру для п'яти транспортних катерів на повітряній подушці, призначених для висадки морської піхоти і бойової техніки.

"Американський десантний корабель-док із батальйоном морської піхоти і важким озброєнням – це вже серйозно, і так – це викликало певну напругу в російському військово-морському штабі", – повідомляє Фельгенгауер.

На думку генерал-лейтенанта Василя Богдана, кораблі НАТО в Чорному морі з'явилися із метою не допустити і мінімізувати спроби Росії отримати в Азово-Чорноморському регіоні стратегічні переваги над Альянсом.

"Ці дії західних партнерів варто оцінювати як перші кроки, які спрямовані на те, щоб стратегія стримування трансформувалася у стратегію примусу РФ до миру. Плюс, готуються відповідні санкції із боку США, тому є впевненість у тому, що нахабство пітерського піжона Путіна нарешті буде зупинене, і путінський режим змушений буде піти в русло міжнародного права, глобальної безпеки і світового порядку", – сказав Богдан у коментарі OBOZREVATEL.

Як відповість РФ

Несподіваним стало повідомлення про те, що 9 січня у Чорне море увійшов ракетний протичовновий есмінець "Сєвєроморськ" (619), проект "Фрегат", за класифікацією НАТО – Udaloy.

Вперше із часів анексії Криму в акваторію зайшов корабель, який відносять до основної ударної сили ВМФ РФ у далекій морській зоні, і який не відноситься до ЧФ РФ.

Ракетний протичовновий есмінець "Сєвєроморськ" Facebook Андрія Клименка

Крім того, есмінець брав участь у сирійському поході 2016-го разом із авіаносцем "Адміралом Кузнєцовим", ракетним крейсером "Петро Великий".

Ніякі офіційні повідомлення від РФ щодо появи есмінця у Чорному морі не надходили. Утім, експерти висунули дві версії, перша – корабель прямує на ремонт у порт Новоросійська, а може і в порт окупованого Севастополя. Друга – у зв'язку з присутністю натовських кораблів, так РФ демонструє свою силу.

"Демонстрація прапора, як кажуть моряки. Це завжди робилося і робиться у всіх флотах проти ймовірного противника, до якого належить РФ. Так було завжди за СРСР, коли флот реально був, не те що сьогодні жалюгідні крихти. Ні на що вони не здатні, крім як погрожувати всіх спалити у термоядерній топці, але й це блеф. І тут нічого не буде", – пояснив у коментарі OBOZREVATEL російський опозиціонер, засновник та ідеолог "Російського антивоєнного руху" Павло Шелков.

Facebook Андрія Клименка

Відкритий конфлікт можливий?

У Кремлі завжди досить агресивно реагують на посилення присутності сил НАТО біля кордонів із Росією, але, на думку військових експертів, на прямий військовий конфлікт із Альянсом РФ не піде.

"Ніяких реально провокаційних діях з боку путінської вояччини проти кораблів НАТО не буде. Винятково пропагандистський прийом, і переважно для внутрішнього вживання, не більше. Моська може гавкати на слона з підворіття задкуючи. Сили навіть ВМС Туреччини і РФ не можна порівняти, не кажучи вже про Великобританію і США", – каже Шелков.

Тієї ж думки дотримується і генерал-лейтенант Василь Богдан, який вважає, що у Заходу досить багато способів для протистояння Росії у разі будь-яких провокацій із її боку.

"Я не думаю, що в тих обставинах, які зараз є в геополітичному вимірі, Путіну вигідно загострювати ситуацію у Чорному морі, тому що вона для нього програшна. І ми ж розуміємо, що таке Чорне море, поряд Босфор і Дарданелли, і незважаючи ні на які конвенції, дуже швидко може бути зібрана якась конференція й до Росії можуть бути застосовані ті ж методи, що вона застосувала у Керченській протоці проти України. Важелі досить жорсткого і ефективного впливу на Росію у Заходу є, інша справа, чи піде Захід до кінця у цьому відношенні", – сказав він.

А ось російський військовий Павло Фельгенгауер вважає, що візит натовських кораблів нічого страшного не несе, але все ж зазначив досить велику небезпеку ескалації у регіоні Чорного та Азовського морів.

"Зараз загалом небезпечний час настає, тому що, якщо буде якесь серйозне загострення, якась зимова війна, то це має відбутися у найближчі два-три тижні. Не обов'язково, що це буде, але ризики є. Найближчим часом стане зрозуміло – так чи ні, а може обійдеться. Ескалація може початися і з Донбасу, і з Азова, і з Чорного моря, але швидше за все з Донбасу", – заявив росіянин.

Водночас Фельгенгауер усе ж сподівається, що РФ не буде зв'язуватися із кораблями НАТО.