Путіна з його місією на Марс висміяли показовим відео

Відео про будні російської поліції, яке було розміщено в мережі, вийшло в топ твітів.

На відео можна побачити, як в одній із російських глибинок застряглий у багнюці автомобіль поліції намагаються витягнути за допомогою коня. Ролик було розміщено у акаунті під назвою "Записки божевільного".

"Путін: у 2019 році ми збираємося запустити в сторону Марса місію", - свідчить підпис до ролика.

Путін: в 2019 році ми збираємося запустити в сторону Марса місію pic.twitter.com/yJBzbAi7Om - Записки божевільного (@Pavel_XII) 18 березня 2018 р

Цей пост отримав 125 ретвітів, 126 відміток "Подобається" та кілька десятків коментарів.

"Цього "батька" за путина прив'язати до машини і возити по місту (тут і далі орфографія і пунктуація авторів збережені, - ред.)

"Хоспаді, це що за шкуродери і долбо*б?"

"Еммм ... Тобто Росія стоїть на тому етапі розвитку коли ще не винайшли нормальну упряж? Прив'язувати коня за хвіст і думати що він щось витягне? Серйозно?"

"Чому не показали як ментовська машина, запущена конем наздоганяє родстер Маска?"

"Бл*, ну ладно, менти тупі, ну дід то, як можна до хвоста прив'язати?"

"Шкуродери в погонах", - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Росія у 2019 році планує запустити місію на Марс, у рамках нового дослідження Місяця. Президент РФ Володимир Путін анонсував безпілотні і пілотовані пуски в космос. За його словами, це нове продовження дослідження Місяця, що відрізняється від того, що було в СРСР.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що Путін виступив із промовою перед своїми виборцями, в якій сказав, що "Росія приречена!".