Путін звернувся до НАТО через договір про ракети
Президент Росії Володимир Путін 26 жовтня закликав НАТО оголосити мораторій на розгортання в Європі ракет середньої і меншої дальності (РСМД) наземного базування.
Він сказав, що російсько-американський договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був важливий для Європи, а вихід з нього США став великою помилкою, йдеться на сайті Кремля.
За словами Путіна, Росія готова не розгортати в Європі ракети 9М729 комплексу "Іскандер-М" за умови зустрічних кроків альянсу.
ДРСМД був укладений між СРСР і США в грудні 1987 року і набрав чинності в червні 1988 року. Документ забороняв двом країнам виробляти та розгортати балістичні та крилаті ракети середньої (зона ураження від 1 тис. до 5,5 тис. км) і меншої (зона ураження від 500 до 1 тис. км) дальності.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп восени 2018 року заявив, що Вашингтон вийде з ДРСМД, оскільки Росія продовжує виробляти та брати на озброєння заборонені крилаті ракети.
Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон підтримав наміри президента США, підкресливши, що Москва зробила договір "посміховиськом".
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