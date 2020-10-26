Путін звернувся до НАТО через договір про ракети

Президент Росії Володимир Путін 26 жовтня закликав НАТО оголосити мораторій на розгортання в Європі ракет середньої і меншої дальності (РСМД) наземного базування.

Він сказав, що російсько-американський договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був важливий для Європи, а вихід з нього США став великою помилкою, йдеться на сайті Кремля.

За словами Путіна, Росія готова не розгортати в Європі ракети 9М729 комплексу "Іскандер-М" за умови зустрічних кроків альянсу.

ДРСМД був укладений між СРСР і США в грудні 1987 року і набрав чинності в червні 1988 року. Документ забороняв двом країнам виробляти та розгортати балістичні та крилаті ракети середньої (зона ураження від 1 тис. до 5,5 тис. км) і меншою (зона ураження від 500 до 1 тис. км) дальності.

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