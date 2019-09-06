"Путін, введи корвалол!" Соколова висміяла фейк росТБ про "сафарі" на Донбасі

Українська журналістка Яніна Соколова яскраво висміяла фейк російського телебачення про те, що на Донбасі нібито за гроші влаштовують полювання на терористів.

Стьоб рупорам путінського режиму телеведуча влаштувала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"На каналі REN TV трапилося диво – з'явився балакучий пеніс і повідав, що в Україні процвітає сафарі на людей. У Центральній Африці – це моветон, а в Україні навіть вітається. Особливості націоналістичного полювання. Судячи з усього, у нас і ліцензію можна отримати на трактористів, автомийників, продавців курятини. На козачих отаманів полювання заборонене – вони тепер у Червоній книзі. Дуже популярний вид полювання – загін комуністів червоними прапорцями", – сміється Соколова.

Також журналістка кумедно пройшлася по ряджених козаках, які воюють у терористичних угрупованнях "Л/ДНР" проти України.

"У тренді – полювання на звичайних козаків. Через папахи їх прирівняли до хутрових звірів. Але спіймати козака непросто – вони верткі, бо скачуть на коні. Ну, вони так думають – здебільшого вони скачуть під Віку Циганову. Щоб упіймати козака, його потрібно приманити. Для цього КБ "Південне" розробило спеціальний манок – "Ойся ты ойся, ты меня не бойся". О, побіг! Ось він! Ну все вже, он пішов. Добре, що у бік аптеки пішов, на водопій. Ну нічого, я там капкан поставила – трилітрова банка, на дні один огірок. У нас в Україні дохід від сафарі – 50% бюджету. Тому ми не можемо від цього відмовитися, нам же треба якось пенсії жителям Донбасу платити", – продовжила тонкий стьоб над російськими пропагандистами українка.

Яніна Соколова Скріншот відео

Також Соколова звернула увагу на те, що джерелом фейкової новини став пост нібито американського блогера із расистським ніком у Twitter. У нього всього 320 підписників, всі новини – винятково про війну в Україні, репости – російською мовою, а остання публікація датована 2016 роком.

Також як "аргументи" росіяни використали слова сербського найманця, терориста "ДНР" Даяна Берича ("Декі"), який сам приїхав у чужу країну вбивати людей.

"Ось на таких хлопців посилаються доблесні російські антифашисти. Але бабуся-глядачка REN TV не піде в магазин купувати телефон, не підключить інтернет і не зайде у Twitter, щоб перевірити інформацію. Вона просто зробить ось так: "Ах, хохли зовсім з глузду з'їхали, на бідних пухнастих козачків полюють! Путін, введи корвалол!". Краса, ви навіть не уявляєте, яка я вам вдячна! Чим більше ви будете випускати подібних новин, тим швидше не тільки Крим і Донбас повернуться в Україну, а й вся Росія з'*беться від вас, дебілів", – емоційно завершила розгромний епізод про антиукраїнську пропаганду Кремля Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше фейк про те, що іноземці нібито приїздять на Донбас, щоб влаштувати сафарі на терористів, озвучив радник ліквідованого ватажка "ДНР" Олександр Казаков.

Його повторила російська співачка, фанатка "ДНР" Юлія Чичеріна. Вона заявила, що в зоні ООС на боці України воюють іноземні найманці, які влаштовують сафарі на бабусь на городах і електриків на стовпах.

Соколова висміяла поплічницю окупантів, запропонувавши їй написати нову пісню з власних фейків.

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