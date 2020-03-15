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16 березня • оновлено в 02:37
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Путін вкрав Крим 6 років тому: як проходив брехливий референдум

1.4т
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Рівно шість років тому, 16 березня 2014 року, в контрольованій російськими військовими Автономній Республіці Крим було проведено незаконний референдум про приєднання півострова до Росії.

І вже наступного ранку було оголошено, що нібито 96,77% опитаних висловилися за "возз'єднання" з Росією. OBOZREVATEL згадував, як насправді проходив не визнаний Україною та світом референдум в нині окупованому Криму і яким був його результат у реальності (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Проросійська агітація напередодні "референдуму" в Криму

Проросійська агітація напередодні "референдуму" в Криму

DW

З чого все почалося

Так, після втечі з України президента Віктора Януковича 23 лютого 2014 року президент Росії Володимир Путін заявив про плани анексії українського Криму. У дусі кремлівської пропаганди Путін тоді сказав, що "не може кинути цю територію" "напризволяще, під каток націоналістів".

Насправді ж до анексії Криму Москва готувалася набагато раніше. Офіційною ж датою початку окупації півострова вважається 20 лютого 2014 року, коли в кримських містах були помічені перші "зелені чоловічки" (військові армії Росії без розпізнавальних знаків).

"Зелені чоловічки" патрулюють аеропорт Сімферополя, 28 лютого 2014 року

"Зелені чоловічки" патрулюють аеропорт Сімферополя, 28 лютого 2014 року

Elizabeth Arrott / Voice of America

У лютому-березні 2014 року на півострові активізувалися проросійські сили. Так, 25 лютого кілька сотень людей блокували будівлю Верховної Ради Криму в Сімферополі з вимогою відмовитися підкорятися Києву і провести "референдум про незалежність".

Наступного дня, 26 лютого, біля кримського парламенту з'явилися барикади. Між сепаратистами і українськими патріотами, серед яких було багато кримських татар, відбулися зіткнення, які привели до загибелі двох людей.

Зіткнення 26 лютого біля будівлі Верховної Ради АРК в Сімферополі

Зіткнення 26 лютого біля будівлі Верховної Ради АРК в Сімферополі

REUTERS / Baz Ratner

27 лютого військові без розпізнавальних знаків захопили Верховну Раду Криму і Раду міністрів Криму, вивісивши всюди прапори Росії. У захопленому приміщенні Ради Криму місцеві депутати призначили референдум "про статус Криму" і нового прем'єра АРК – ним став лідер партії "Русское единство" Сергій Аксьонов.

9 березня кілька сотень людей вийшли в центр Сімферополя на протест, яким хотіли показати, що жителі Криму проти референдуму, проти військового вирішення конфлікту і проти російського втручання.

Як проходив референдум

Але вже 16 березня 2014 року в контрольованому військовими Росії Криму був проведений незаконний "референдум" (для Севастополя він був окремим від "загальнокримського"), в бюлетенях якого було два питання: "Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?" і "Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?"

Вранці наступного дня так званий голова комісії Верховної Ради Криму з організації референдуму Михайло Малишев повідомив про те, що нібито 96,77% з тих, що взяли участь у референдумі, виступили за "возз'єднання" з Росією.

Мітинг за цілісність України в Керчі 8 березня 2014 року

Мітинг за цілісність України в Керчі 8 березня 2014 року

КерчьFM

При цьому за даними Меджлісу і деяких правозахисних організацій Росії, явка на псевдореферендумі не перевершила й половини наявних виборців, а приєднання до Росії підтримали близько третини всього електорату.

Крім того, Аксьонов в ефірі Першого каналу заявив, що в референдумі взяли участь близько 40% кримських татар. Але лідер кримських татар Мустафа Джемілєв повідомив, що майже весь його народ проігнорував референдум.

Як відомо, проведений окупантами референдум пройшов з безліччю порушень. Так, наприклад, бюлетені видавали навіть тим, кого не було в списках, включаючи громадян Росії, а проросійська агітація продовжувала висіти і в день "референдуму". Більш того, на деяких ділянках кабінки для голосування були оформлені в кольорах прапора Росії – українських прапорів не було зовсім.

Сергій Аксьонов на псевдореферендумі

Сергій Аксьонов на псевдореферендумі

REUTERS

У частині бюлетенів псевдореферендума вже з самого початку стояла галочка навпроти варіанту за приєднання до Росії. Також відомо, що проросійські сепаратисти з так званими дружинниками ходили по квартирах з виносною урною і наполегливо "рекомендували" проголосувати.

А в Бахчисарайському районі в місцях компактного проживання кримських татар не були створені виборчі дільниці.

Путін вкрав Крим 6 років тому: як проходив брехливий референдум

drugoi.livejournal.com

Ще за тиждень до псевдореферендума Конституційний суд України визнав його неконституційним. Рада безпеки ООН також не визнала "референдум", а 27 березня 2014 року Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, у якій заявила, що референдум в Криму не має законної сили і не може служити підставою для будь-яких змін статусу півострова.

Як писав раніше OBOZREVATEL, у Криму дітей стягують на "шабаш" в честь анексії півострова: батьки обурені.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Анексія Криму
Особи
Сергій Аксьонов Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
референдум Історія політика Крим кримські татари
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Можно бесконечно смотреть на то, как горит огонь, течет вода и корёжит адептов секты адептов дырявого галицийского недомерка от слов "КРЫМ-РОССИЯ"
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Это было круто. Такого смачного пенделя отвесили бaндeровским рагулям, что они до сих пор в шаровары дрыщут.
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Клим Чугункин, paгyли, по природе своей, больше ничего делать не умеют.
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