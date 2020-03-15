Путін вкрав Крим 6 років тому: як проходив брехливий референдум

Рівно шість років тому, 16 березня 2014 року, в контрольованій російськими військовими Автономній Республіці Крим було проведено незаконний референдум про приєднання півострова до Росії.

І вже наступного ранку було оголошено, що нібито 96,77% опитаних висловилися за "возз'єднання" з Росією. OBOZREVATEL згадував, як насправді проходив не визнаний Україною та світом референдум в нині окупованому Криму і яким був його результат у реальності (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Проросійська агітація напередодні "референдуму" в Криму DW

З чого все почалося

Так, після втечі з України президента Віктора Януковича 23 лютого 2014 року президент Росії Володимир Путін заявив про плани анексії українського Криму. У дусі кремлівської пропаганди Путін тоді сказав, що "не може кинути цю територію" "напризволяще, під каток націоналістів".

Насправді ж до анексії Криму Москва готувалася набагато раніше. Офіційною ж датою початку окупації півострова вважається 20 лютого 2014 року, коли в кримських містах були помічені перші "зелені чоловічки" (військові армії Росії без розпізнавальних знаків).

"Зелені чоловічки" патрулюють аеропорт Сімферополя, 28 лютого 2014 року Elizabeth Arrott / Voice of America

У лютому-березні 2014 року на півострові активізувалися проросійські сили. Так, 25 лютого кілька сотень людей блокували будівлю Верховної Ради Криму в Сімферополі з вимогою відмовитися підкорятися Києву і провести "референдум про незалежність".

Наступного дня, 26 лютого, біля кримського парламенту з'явилися барикади. Між сепаратистами і українськими патріотами, серед яких було багато кримських татар, відбулися зіткнення, які привели до загибелі двох людей.

Зіткнення 26 лютого біля будівлі Верховної Ради АРК в Сімферополі REUTERS / Baz Ratner

27 лютого військові без розпізнавальних знаків захопили Верховну Раду Криму і Раду міністрів Криму, вивісивши всюди прапори Росії. У захопленому приміщенні Ради Криму місцеві депутати призначили референдум "про статус Криму" і нового прем'єра АРК – ним став лідер партії "Русское единство" Сергій Аксьонов.

9 березня кілька сотень людей вийшли в центр Сімферополя на протест, яким хотіли показати, що жителі Криму проти референдуму, проти військового вирішення конфлікту і проти російського втручання.

Як проходив референдум

Але вже 16 березня 2014 року в контрольованому військовими Росії Криму був проведений незаконний "референдум" (для Севастополя він був окремим від "загальнокримського"), в бюлетенях якого було два питання: "Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?" і "Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?"

Вранці наступного дня так званий голова комісії Верховної Ради Криму з організації референдуму Михайло Малишев повідомив про те, що нібито 96,77% з тих, що взяли участь у референдумі, виступили за "возз'єднання" з Росією.

Мітинг за цілісність України в Керчі 8 березня 2014 року КерчьFM

При цьому за даними Меджлісу і деяких правозахисних організацій Росії, явка на псевдореферендумі не перевершила й половини наявних виборців, а приєднання до Росії підтримали близько третини всього електорату.

Крім того, Аксьонов в ефірі Першого каналу заявив, що в референдумі взяли участь близько 40% кримських татар. Але лідер кримських татар Мустафа Джемілєв повідомив, що майже весь його народ проігнорував референдум.

Як відомо, проведений окупантами референдум пройшов з безліччю порушень. Так, наприклад, бюлетені видавали навіть тим, кого не було в списках, включаючи громадян Росії, а проросійська агітація продовжувала висіти і в день "референдуму". Більш того, на деяких ділянках кабінки для голосування були оформлені в кольорах прапора Росії – українських прапорів не було зовсім.

Сергій Аксьонов на псевдореферендумі REUTERS

У частині бюлетенів псевдореферендума вже з самого початку стояла галочка навпроти варіанту за приєднання до Росії. Також відомо, що проросійські сепаратисти з так званими дружинниками ходили по квартирах з виносною урною і наполегливо "рекомендували" проголосувати.

А в Бахчисарайському районі в місцях компактного проживання кримських татар не були створені виборчі дільниці.

drugoi.livejournal.com

Ще за тиждень до псевдореферендума Конституційний суд України визнав його неконституційним. Рада безпеки ООН також не визнала "референдум", а 27 березня 2014 року Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, у якій заявила, що референдум в Криму не має законної сили і не може служити підставою для будь-яких змін статусу півострова.

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