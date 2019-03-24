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"Путін, виконай обіцянку!" У Криму влаштували масовий протест. Фото з місця подій

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В анексованому Севастополі біля пам'ятника комсомольцям на мітинг зібралося не більше 200 осіб. Вони вимагали від керівництва Росії виконати свої обіцянки.

Акція протесту проходила в рамках так званого всеросійського мітингу КПРФ. Більшу частину присутніх становили пенсіонери та люди передпенсійного віку, пишуть "Примітки".

Активісти тримали в руках плакати з вимогами до влади РФ. "Президент, виконай обіцянки! Де 25 мільйонів нових робочих місць?" – говорили вони.

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За тим, що відбувається спостерігали поліцейські, які розмістилися неподалік від пам'ятника.

"Путін, виконай обіцянку!" У Криму влаштували масовий протест. Фото з місця подій
"Путін, виконай обіцянку!" У Криму влаштували масовий протест. Фото з місця подій
"Путін, виконай обіцянку!" У Криму влаштували масовий протест. Фото з місця подій
"Путін, виконай обіцянку!" У Криму влаштували масовий протест. Фото з місця подій
"Путін, виконай обіцянку!" У Криму влаштували масовий протест. Фото з місця подій
"Путін, виконай обіцянку!" У Криму влаштували масовий протест. Фото з місця подій

Як повідомляв OBOZREVATEL, на мітинг, присвячений святкуванню п'ятиріччя анексії Криму, не пустили колишнього народного депутата України від нині забороненої КПУ.

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Тема
анексія Криму
Місце
УкраїнаСевастополь
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Так "массовый протест" или три калеки-"не более двухсот человек"?
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Д Алексей
Д Алексей
Евгений Зеленский, вышли не ссыкуны, напомнить хуйлу, что он пиздло
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