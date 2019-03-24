"Путін, виконай обіцянку!" У Криму влаштували масовий протест. Фото з місця подій

В анексованому Севастополі біля пам'ятника комсомольцям на мітинг зібралося не більше 200 осіб. Вони вимагали від керівництва Росії виконати свої обіцянки.

Акція протесту проходила в рамках так званого всеросійського мітингу КПРФ. Більшу частину присутніх становили пенсіонери та люди передпенсійного віку, пишуть "Примітки".

Активісти тримали в руках плакати з вимогами до влади РФ. "Президент, виконай обіцянки! Де 25 мільйонів нових робочих місць?" – говорили вони.

За тим, що відбувається спостерігали поліцейські, які розмістилися неподалік від пам'ятника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на мітинг, присвячений святкуванню п'ятиріччя анексії Криму, не пустили колишнього народного депутата України від нині забороненої КПУ.

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