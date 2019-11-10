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10 листопада • оновлено в 08:49
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Лише Путін! Жителі ОРДЛО вразили ставленням до "русского міра"

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Найбільшою довірою серед жителів окупованого Росією Донбасу користується президент РФ Володимир Путін.

Про це йдеться в дослідженні Українського інституту майбутнього і "Дзеркала тижня. Україна", яке було проведено з 7 по 31 жовтня 2019 року за допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп".

Главу Росії назвали "лідером довіри" 11,2% респондентів, яким запропонували самостійно вписати ім'я свого фаворита. На другому місці опинився топпропагандист Кремля Володимир Соловйов із результатом 9,1%.

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Ще 6,7% жителів "Л/ДНР" назвали російську пропагандистку Ольгу Скабєєву, 4,1% – убитого екслідера донецьких терористів Олександра Захарченка, 2,9% – нинішнього ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Потрапили в список також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (2,5%) і український бізнесмен Ринат Ахметов (2,4%).

Лише Путін! Жителі ОРДЛО вразили ставленням до "русского міра"

Скріншот

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у зазначеному рейтингу опинився на 18 місці з 20 з результатом 1,3%.

Всього в опитуванні взяли участь 1606 жителів ОРДЛО: 800 – в непідконтрольній частині Луганської та 806 –Донецької областей. Похибка результатів не перевищує 3,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опитування також показало, що більшість жителів псевдореспублік "Л/ДНР" вважають, що поліпшення їх життя безпосередньо пов'язане з інтеграцією з Росією. При цьому відновити економіку Донбасу повинна Україна.

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Теми
Війна на Донбасі російська пропаганда
Особи
Володимир Путін Володимир Соловйов Ольга Скабєєва Сергій Лавров Денис Пушилін Олександр Захарченко
Місце
Україна
Теги
пропаганда Донбас Новини Донбасу
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Он Алекс
Он Алекс
В ООН будут судить Россию-агрессора. Международный суд ООН объявил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины против России.
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Skrypka Igor
Skrypka Igor
Там всегда так было.Вот только килька в томате Ахметову не подняла доверие выше)
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну что, шеневмерлики, разрыв шаблонов? Вы же наверняка думали, что Донбасс "оккупирован". А украинские каратели его "освобождают".
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Пигин Макс, Глупый,мнение 180 респондентов- это еще не мнение всего Донбасса...
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