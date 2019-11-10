Лише Путін! Жителі ОРДЛО вразили ставленням до "русского міра"

Найбільшою довірою серед жителів окупованого Росією Донбасу користується президент РФ Володимир Путін.

Про це йдеться в дослідженні Українського інституту майбутнього і "Дзеркала тижня. Україна", яке було проведено з 7 по 31 жовтня 2019 року за допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп".

Главу Росії назвали "лідером довіри" 11,2% респондентів, яким запропонували самостійно вписати ім'я свого фаворита. На другому місці опинився топпропагандист Кремля Володимир Соловйов із результатом 9,1%.

Путін став лідером довіри в "Л/ДНР"

Ще 6,7% жителів "Л/ДНР" назвали російську пропагандистку Ольгу Скабєєву, 4,1% – убитого екслідера донецьких терористів Олександра Захарченка, 2,9% – нинішнього ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Потрапили в список також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (2,5%) і український бізнесмен Ринат Ахметов (2,4%).

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у зазначеному рейтингу опинився на 18 місці з 20 з результатом 1,3%.

Всього в опитуванні взяли участь 1606 жителів ОРДЛО: 800 – в непідконтрольній частині Луганської та 806 –Донецької областей. Похибка результатів не перевищує 3,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опитування також показало, що більшість жителів псевдореспублік "Л/ДНР" вважають, що поліпшення їх життя безпосередньо пов'язане з інтеграцією з Росією. При цьому відновити економіку Донбасу повинна Україна.

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