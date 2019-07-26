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"Путін спокусив ченців!" Соколова висміяла поїздку президента Росії на Валаам

6.1т Читати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова висміяла розтиражовану кремлівськими ЗМІ новину про поїздку президента Росії Володимира Путіна до Валаамського монастиря.

Вона постібалася з пафосного висвітлення того, як глава країни-агресора фотографувався з монахами, в своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін

Володимир Путін

"Православний світ розбурханий – Володимир Путін спокусив ченців у Валаамському монастирі. Ай-ай-ай, Володимире Володимировичу, довели ченців до гріхопадіння: фото з Путіним – не сотвори собі кумира, не гордуй, не чини перелюбу. Їм до сатанинського фулхауса залишилося зробити водник на святій воді і прикурити від свічки", – сміється вона.

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Крім того, Соколова натякнула росіянам, що за допомогою таких сюжетів їх намагаються навчити сприймати свого лідера як божество.

"Нічого такого, якби це не показали в програмі "Москва. Кремль. Путін". Показали, що навіть монахи блаженствують і радіють, побачивши Путіна. Чи не думали ви, що до вас хочуть щось донести? Поклонська, винось усіх святих – нових підвезли!" – жартує телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова із сарказмом охарактеризувала РПЦ, яка готова виправдовувати будь-які злочини і жорстокість, якщо того вимагає владна пропаганда. В її сюжеті зазначили, що девізом структури повинні стати слова "Купи свічки, а то здохнеш".

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Тема
російська пропаганда
Особи
Яніна Соколова Володимир Путін
Місце
Росія
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CARGO 100
CARGO 100
Глупая девка ...
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
сявка
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Не то, что порошенко со своей сектой, весь мир смеется над ничего не значащим термосом
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