"Путін спокусив ченців!" Соколова висміяла поїздку президента Росії на Валаам

Українська журналістка Яніна Соколова висміяла розтиражовану кремлівськими ЗМІ новину про поїздку президента Росії Володимира Путіна до Валаамського монастиря.

Вона постібалася з пафосного висвітлення того, як глава країни-агресора фотографувався з монахами, в своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін

"Православний світ розбурханий – Володимир Путін спокусив ченців у Валаамському монастирі. Ай-ай-ай, Володимире Володимировичу, довели ченців до гріхопадіння: фото з Путіним – не сотвори собі кумира, не гордуй, не чини перелюбу. Їм до сатанинського фулхауса залишилося зробити водник на святій воді і прикурити від свічки", – сміється вона.

Крім того, Соколова натякнула росіянам, що за допомогою таких сюжетів їх намагаються навчити сприймати свого лідера як божество.

"Нічого такого, якби це не показали в програмі "Москва. Кремль. Путін". Показали, що навіть монахи блаженствують і радіють, побачивши Путіна. Чи не думали ви, що до вас хочуть щось донести? Поклонська, винось усіх святих – нових підвезли!" – жартує телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова із сарказмом охарактеризувала РПЦ, яка готова виправдовувати будь-які злочини і жорстокість, якщо того вимагає владна пропаганда. В її сюжеті зазначили, що девізом структури повинні стати слова "Купи свічки, а то здохнеш".

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