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"Путін припер до москворотих!" Фаріон звинуватила російськомовних у війні на Донбасі

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Колишній народний депутат від "Свободи" Ірина Фаріон заявила, що у вторгненні російських окупантів на Донбас винні російськомовні українці, які живуть там.

Вона впевнена, що президенту Росії не було б кого "захищати", якби всі в Україні розмовляли державною мовою. Свою думку вона озвучила в інтерв'ю INTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ірина Фаріон

Ірина Фаріон

Скріншот відео

"Вони не просто притягли війну — вони автори війни. Не було б у нас російськомовного населення, це не юридична категорія, це вигадка, не було б тих москворотих, не мав би Путін кого захищати. А чого він сюди припер? Він прийшов їх захищати! Куди він прийшов? Він пішов там, де їх було найбільше", — обурилася Фаріон.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Фаріон заявила, що в Україні немає російськомовного населення. За її визначенням, ці люди або раби, або окупанти. Вона закликала позбавляти роботи і освіти тих, хто не знає української мови.

Ці слова глибоко зачепили скандального російського сенатора Олексія Пушкова. Він запропонував помістити Фаріон у психіатричну лікарню і обізвав "расисткою".

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Ірина Фаріон
Місце
Україна
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Галичанское былдо Фарион-лицо укроинства
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Фомин Андрей
Фомин Андрей
Я так и думал, что Порошенко виноват. Он в понедельник заявил на всю страну что он русскоязычный.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Фарион трохи подгоняет, казларылые со времен Петра ведут захватнические войны, русской падали плевать на кого нападать, они убивают ради убийства. В Чечне они убивали чеченцев защищая от чеченцев, в Грузии грузин, в Афгане афганцев, в Осетии осетинов, в Финляндии финнов , в Молдове Молдова и т.п. Не было б русскоговорящих, русская мразь всё равно пришла б на украинскую землю убивать украинцев, этим скотам важен процесс войны, смертей и разрухи, это исконно-духовная кацапская скрепа. Просто при Совке сюда слишком много казлятина завезли, а эти уроды только и жаждят позвать Орду для уничтожения чужой земли. Страны Балтии отстранили кацапов от всех госдолжностей, а нам самых бешенных русских ушлёпков надо выселить, а сочувствующих лишить права голоса и влияния на госинституты до пятого колена, пока в процессе селекции более адекватное цапьё не очеловечится...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
UaDonetsk Umka, +100500,золотые слова,а фарионша просто гонит.(может климакс)
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
UaDonetsk Umka, полупидор, укроина на 90 % состоит из завоеванных москалями земель, включая Киев.Сперва сдрыстните в границы 1654 года, потом пасть свою поганую разевай, потомок польско-австрийского быдла
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