"Путін припер до москворотих!" Фаріон звинуватила російськомовних у війні на Донбасі

Колишній народний депутат від "Свободи" Ірина Фаріон заявила, що у вторгненні російських окупантів на Донбас винні російськомовні українці, які живуть там.

Вона впевнена, що президенту Росії не було б кого "захищати", якби всі в Україні розмовляли державною мовою. Свою думку вона озвучила в інтерв'ю INTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ірина Фаріон Скріншот відео

"Вони не просто притягли війну — вони автори війни. Не було б у нас російськомовного населення, це не юридична категорія, це вигадка, не було б тих москворотих, не мав би Путін кого захищати. А чого він сюди припер? Він прийшов їх захищати! Куди він прийшов? Він пішов там, де їх було найбільше", — обурилася Фаріон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фаріон заявила, що в Україні немає російськомовного населення. За її визначенням, ці люди — або раби, або окупанти. Вона закликала позбавляти роботи і освіти тих, хто не знає української мови.

Ці слова глибоко зачепили скандального російського сенатора Олексія Пушкова. Він запропонував помістити Фаріон у психіатричну лікарню і обізвав "расисткою".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!