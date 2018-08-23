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Путін приймає парад у Києві: українцям нагадали знакове відео

2.2тЧитати новину російською

Відома журналістка і телеведуча Мирослава Барчук нагадала українцям, що 14 років тому військовий парад у Києві разом із президентом Леонідом Кучмою приймали лідер Кремля Володимир Путін і тодішній голова його адміністрації Дмитро Медведєв.

Так, на своїй сторінці у Facebook вона опублікувала знамените відео, на якому лідерів Росії просто на сцені під час проходу військової техніки пригощає цукеркою Віктор Янукович, який обіймав тоді посаду прем'єр-міністра України.

"Отже 28 жовтня 2004. Парад на честь 60-річчя визволення України на Хрещатику приймають: президент РФ Володимир Путін, голова його адміністрації Дмитро Медведєв, директор ФСБ Микола Патрушев, президент України Леонід Кучма, голова АП Віктор Медведчук і прем'єр-міністр Віктор Янукович. Слава Україні! Слава Героям!" - іронічно прокоментувала відео Барчук.

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Нагадаємо, раніше відома українка і депутат обурилися парадом у Києві .

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Тема
Військовий парад у Києві
Особи
Леонід КучмаВіктор ЯнуковичВолодимир ПутінДмитро Медведєв
Місце
Україна
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