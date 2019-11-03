Узнал о существовании Мари Кондо. Неиллюзорно охуел. Тетенька - специалист и консультант по наведению порядка в доме. Миллионерша. Владелица собственной империи. Автор четырех бестселлеров по уборке. По уборке, с*кабл*ть. Бестселлеров, с*кабл*ть. По версии журнала Тайм входит - внимание - в ТОП-100 самых влиятельных людей в мире.

Баба, которая учит домохозяек, как правильно раскладывать коробки в доме и где хранить труселя - одна из самых влиятельных людей планеты!

Бл*ть, не тем я занимаюсь. Определенно, не тем.

Чем больше узнаю таких новостей, тем чаще думаю, что Путин, с*ка, правильно их считал. Мир скатывается в полный еб*нутый инфантилизм. Абсолютная неспособность ни к чему. Коуч по наведению порядка, бл*дь. Еще пару тройку столетий, и "Идиократия" станет документальным фильмом.

Следующим ТОП-100 влиятельных людей на планете станет авторка, которая напишет пять бестселлеров о том, как вытирать жопу. Истинно вам говорю.

А вы еще Грете удивляетесь.

Идиотизм на марше.

Во всём.

ЗЫ: Судя по комментом, я определенно стану коучем по вытиранию жопы. Даже у меня оказалась туча читателей, которые не в состоянии самостоятельно выкинуть старое г*вно из дома, остановится скупать новое и им для этого нужен эксперт, бл*дь, мотивация, тренинги и книги.

Да это же просто прекрасно!

Ура. Я нашел новую нишу.

Готовьте ваши денежки.

Итак, сейчас я вас научу...

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