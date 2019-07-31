Путін поверне Крим Україні? Затятий "кримнашист" розкрив плани Кремля

Росія розпочала реалізацію плану із повернення анексованого Криму Україні, який готова підтримати значна частина жителів півострова.

Таку думку в своєму блозі для "Эхо Москвы" висловив кримський блогер, який активно підтримує позицію Кремля, Олександр Горний.

"На тлі материкових протестів і обурень, ситуація в Криму буде розвиватися не кращим чином. Зовні все буде і є залакованим, але всередині запущені серйозні і глибинні процеси, які можуть рано чи пізно піднести Кремлю дуже неприємний сюрприз", – написав він.

Крим Телеканал 24

За його словами, деякі експерти і громадські активісти помітили чітку тенденцію – "товариші в одній із веж Кремля почали реалізовувати сценарій повернення Криму Україні".

"Можливо, це фантастичне припущення і перебільшення, але факт залишається фактом, що проукраїнські настрої ростуть, особливо серед молоді", – додав він. Горний також розповів, що велика кількість кримчан уже відновили свої українські паспорти.

"Кремль, ми втрачаємо Крим і скільки сюди не закачуй грошей, без довіри і бажання кримчан бути росіянами і в Росії – це марне завдання", – підсумував він.

Олександр Горний Эхо Москвы

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Горний заявив, що зневажливе ставлення Кремля до анексованого Криму свідчить про повний провал президента Росії Володимира Путіна на півострові.

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