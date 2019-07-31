Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Путін поверне Крим Україні? Затятий "кримнашист" розкрив плани Кремля

1.3т Читати матеріал російською

Росія розпочала реалізацію плану із повернення анексованого Криму Україні, який готова підтримати значна частина жителів півострова.

Таку думку в своєму блозі для "Эхо Москвы" висловив кримський блогер, який активно підтримує позицію Кремля, Олександр Горний.

"На тлі материкових протестів і обурень, ситуація в Криму буде розвиватися не кращим чином. Зовні все буде і є залакованим, але всередині запущені серйозні і глибинні процеси, які можуть рано чи пізно піднести Кремлю дуже неприємний сюрприз", – написав він.

Новини
"Повинен повернутися!" США висловили жорстку позицію щодо Криму

Крим

Крим

Телеканал 24

За його словами, деякі експерти і громадські активісти помітили чітку тенденцію – "товариші в одній із веж Кремля почали реалізовувати сценарій повернення Криму Україні".

"Можливо, це фантастичне припущення і перебільшення, але факт залишається фактом, що проукраїнські настрої ростуть, особливо серед молоді", – додав він. Горний також розповів, що велика кількість кримчан уже відновили свої українські паспорти.

"Кремль, ми втрачаємо Крим і скільки сюди не закачуй грошей, без довіри і бажання кримчан бути росіянами і в Росії це марне завдання", – підсумував він.

Олександр Горний

Олександр Горний

Эхо Москвы

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Горний заявив, що зневажливе ставлення Кремля до анексованого Криму свідчить про повний провал президента Росії Володимира Путіна на півострові.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
33
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ященко Олег
Ященко Олег
Хорошо там где нас нет. Крымчане побыли там и поняли, что там хуже и лучше будет если вернутся домой, в Украину.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel