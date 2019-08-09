"Путін почув Зеленського?" У Криму під носом в окупантів підняли прапор України. Відеофакт

В анексованому місті Судак (Крим) вранці 9 серпня місцеві патріоти підняли прапор України на знак пам'яті про чотирьох загиблих 6 серпня у зоні проведення ООС воїнів.

Фото і відео зухвалої акції показав на своїй сторінці у Facebook користувач Богдан Ковальов. На опублікованих кадрах можна побачити державний прапор, який майорить на узбережжі. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Слава Україні!" – прокоментував автор поста. Користувачі відразу почали іронізувати: "Напевно, Путін почув Зеленського і подзвонив на інший бік".

Український прапор в Судаку Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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