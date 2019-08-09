"Путін почув Зеленського?" У Криму під носом в окупантів підняли прапор України. Відеофакт

В анексованому місті Судак (Крим) вранці 9 серпня місцеві патріоти підняли прапор України на знак пам'яті про чотирьох загиблих 6 серпня у зоні проведення ООС воїнів.
Фото і відео зухвалої акції показав на своїй сторінці у Facebook користувач Богдан Ковальов. На опублікованих кадрах можна побачити державний прапор, який майорить на узбережжі. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Слава Україні!" – прокоментував автор поста. Користувачі відразу почали іронізувати: "Напевно, Путін почув Зеленського і подзвонив на інший бік".
Український прапор в Судаку
Скріншот із відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підло обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.
З'ясувалися також нові подробиці трагедії – терористи вбили українців за допомогою спеціально пристосованої міни.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію під Павлополем на Донбасі і закликав главу Росії Володимира Путіна до термінових переговорів.
Вбивство Героїв прокоментував і спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян закликав Зеленського бити по окупантах на всіх фронтах.
Вранці 7 серпня Зеленський провів термінові телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Темою розмови стало вбивство проросійськими терористами українських морпіхів під Павлополем.
Батько одного з морпіхів жорстко звернувся до президента Володимира Зеленського через трагедію.
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