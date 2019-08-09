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"Путін почув Зеленського?" У Криму під носом в окупантів підняли прапор України. Відеофакт

6.5т Читати матеріал російською

В анексованому місті Судак (Крим) вранці 9 серпня місцеві патріоти підняли прапор України на знак пам'яті про чотирьох загиблих 6 серпня у зоні проведення ООС воїнів.

Фото і відео зухвалої акції показав на своїй сторінці у Facebook користувач Богдан Ковальов. На опублікованих кадрах можна побачити державний прапор, який майорить на узбережжі. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Слава Україні!" – прокоментував автор поста. Користувачі відразу почали іронізувати: "Напевно, Путін почув Зеленського і подзвонив на інший бік".

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Український прапор в Судаку

Український прапор в Судаку

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Анексія Криму Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Других перемог нема. Тильки зрады. Грустят холопы панские. Одна надежда,шо у клятого ворога что-то взорвется или тайга загориться.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
В темной ночи, на пустынном бережку,поцреоты водрузили,ну шо,це перемога,интересно химн спивали хоть шопотом?
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Golan Sim
Golan Sim
Пэрэмоха!.. Ще нэ вмэрла!.. Смэрть творогам!.. СУхеС трычи! ))))
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