Путін пішов на нову підлість із паспортами РФ на Донбасі: з’ясувалися подробиці

На території окупованих районів Донецької області мають намір відкрити ще п'ять додаткових міжрайонних пунктів прийому документів для отримання паспортів Росії.

У такий спосіб президент РФ Володимир Путін продовжує фактично узаконювати свою військову присутність на Донбасі. Про це повідомляє "24 канал".

Зокрема, два пункти планують зробити у Донецьку і по одному – в Горлівці, Єнакієвому та Макіївці. Представники окупаційної влади переконані, що це дасть їм можливість додатково обслуговувати приблизно 200 осіб на добу.

Паспорти РФ

Зазначається, що заступник начальника управління міграційної служби "МВС ЛНР" Руслан Найда заявив, мовляв, майже 40 тис. українців, які проживають на окупованих територіях Луганської області, уже мають російські паспорти. Крім цього, за його словами, ще понад 60 тис. місцевих очікують отримання таких документів.

"На фоні масової видачі російських паспортів мешканцям окупованих районів Донбасу показовою є заява голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. Він сказав про те, що виступає проти ідеї відмови від окупованої частини Донбасу. Головна цінність будь-якої держави – її громадяни та її території – сказав він у інтерв'ю "Фокусу", – йдеться у статті.

Водночас наводяться слова російського губернатора Василя Голубєва, який переконує, що понад 170 тисяч жителів ОРДЛО вже отримали паспорти громадян Російської Федерації у Ростовській області Росії. Він вважає, що це не створило якогось навантаження на соціальну сферу російського регіону, бо безліч цих осіб повернулися назад.

Як підкреслює видання, у такий спосіб створюється юридичний прецедент для наявності на території України громадян із російськими паспортами. Адже, підписавши указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям "ДНР/ЛНР", президент РФ Путін фактично узаконює свою військову присутність на окупованих територіях Донбасу, а також легалізує місцевих терористів.

"У президента Росії будуть підстави говорити, що в Україні порушуються уже не права російськомовних громадян, а безпосередньо громадян РФ", – зазначається у статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всі "посадові" особи у "ДНР" до кінця 2019 року зобов'язані оформити російський паспорт, інакше їх прирівняють до зрадників. Про це повідомив донецький блогер Макс Баринов. За його словами, російський паспорт вимагають також і у звичайних громадян під час влаштування на роботу, а терористів, у яких його немає, звільняють із "армії".

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