Головна Новини
19 листопада • оновлено в 14:32
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Путін пішов на нову підлість із паспортами РФ на Донбасі: з’ясувалися подробиці

3.4т
Читати матеріал російською

На території окупованих районів Донецької області мають намір відкрити ще п'ять додаткових міжрайонних пунктів прийому документів для отримання паспортів Росії.

У такий спосіб президент РФ Володимир Путін продовжує фактично узаконювати свою військову присутність на Донбасі. Про це повідомляє "24 канал".

Зокрема, два пункти планують зробити у Донецьку і по одному – в Горлівці, Єнакієвому та Макіївці. Представники окупаційної влади переконані, що це дасть їм можливість додатково обслуговувати приблизно 200 осіб на добу.

Новини
Гастарбайтери і бюджетники: хто отримує російські паспорти на Донбасі

Паспорти РФ

Паспорти РФ

Зазначається, що заступник начальника управління міграційної служби "МВС ЛНР" Руслан Найда заявив, мовляв, майже 40 тис. українців, які проживають на окупованих територіях Луганської області, уже мають російські паспорти. Крім цього, за його словами, ще понад 60 тис. місцевих очікують отримання таких документів.

"На фоні масової видачі російських паспортів мешканцям окупованих районів Донбасу показовою є заява голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. Він сказав про те, що виступає проти ідеї відмови від окупованої частини Донбасу. Головна цінність будь-якої держави – її громадяни та її території – сказав він у інтерв'ю "Фокусу", – йдеться у статті.

Новини
У "Л/ДНР" каратимуть за відсутність паспорта Росії: чим загрожує

Водночас наводяться слова російського губернатора Василя Голубєва, який переконує, що понад 170 тисяч жителів ОРДЛО вже отримали паспорти громадян Російської Федерації у Ростовській області Росії. Він вважає, що це не створило якогось навантаження на соціальну сферу російського регіону, бо безліч цих осіб повернулися назад.

Як підкреслює видання, у такий спосіб створюється юридичний прецедент для наявності на території України громадян із російськими паспортами. Адже, підписавши указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям "ДНР/ЛНР", президент РФ Путін фактично узаконює свою військову присутність на окупованих територіях Донбасу, а також легалізує місцевих терористів.

"У президента Росії будуть підстави говорити, що в Україні порушуються уже не права російськомовних громадян, а безпосередньо громадян РФ", – зазначається у статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всі "посадові" особи у "ДНР" до кінця 2019 року зобов'язані оформити російський паспорт, інакше їх прирівняють до зрадників. Про це повідомив донецький блогер Макс Баринов. За його словами, російський паспорт вимагають також і у звичайних громадян під час влаштування на роботу, а терористів, у яких його немає, звільняють із "армії".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова Діна Баронова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
видача паспортів в Донецьку російські паспорти Новини ДНР
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
31
4
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ну вот и принуждение к миру не за горами!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Второй Вилли
Второй Вилли
Ну так уйло, оно вообще очень подлое. )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
а где сообщения о том что украинцев под дулом автомата заставляют получать российский паспорт? ну как в Крыму, на референдуме автоматами заставляли голосовать за присоединение к России, так и здесь, автоматами заставляют украинцев получать паспорт и переезжать в Россию.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги