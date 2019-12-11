Путін вдався до нової хитрості з громадянством для українців: у чому суть

У Росії заявили, що українців і білорусів, які вільно розмовляють російською мовою, можуть звільнити від співбесіди під час приймання до громадянства РФ.

Таку заяву зробив заступник міністра внутрішніх справ РФ Ігор Зубов, представивши відповідний законопроєкт, передає "Комерсант".

"Факт вільного володіння претендетами на російське громадянства російською мовою буде фіксуватися під час прийняття заяви комісійним актом і засобами аудіоконтролю", – заявив Зубов.

Українців, які вільно розмовляють російською, можуть звільнити від співбесіди під час приймання до громадянства РФ

За його словами, закон нібито "оптимізує процедуру набуття російського громадянства для більш ніж 172 тис. громадян України і приблизно 32 тис. громадян Білорусії, які постійно мешкають у РФ на підставі посвідки на проживання".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

В РНБО України розповіли, що запланували у відповідь секретні заходи, подробиці яких захищені державною таємницею.

Зеленський засудив рішення Путіна за паспортами. У той же час він доручив розробити механізм надання українського громадянства як другої для етнічних українців "з дружніх нам країн, що прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної Батьківщини".

Також на захопленій частині Донбасу окупаційна влада змушує так званих військових отримувати паспорти РФ.

Для того, щоб забезпечити "Л/ДНР" російськими паспортами, знадобиться не менш ніж 27 років через низьку швидкість їхньої видачі.

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