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14 травня • оновлено в 17:22
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Путін підсунув "троянського коня" в самісіньке серце України: дисидент розкрив план Росії

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Скандальний проєкт Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" від його художнього керівника, російського кінорежисера Іллі Хржановського є суто "путінським".

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив відомий дисидент і правозахисник, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин (Ваад) України Йосиф Зісельс. Він назвав його "троянським конем" глави РФ у самісінькому серці нашої країни.

"Я займаюся меморіальними проєктами, присвяченим жертвам Голокосту, вже понад тридцять років. Багато років беру участь у всіх подіях навколо Бабиного яру. І воюю із цим російським проєктом Меморіального центру вже понад 4 роки", – пояснив дисидент.

Зісельс назвав проєкт меморіалу у Бабиному Яру "путінським"

Зісельс назвав проєкт меморіалу у Бабиному Яру "путінським"

Водночас він наголосив, що з критикою ставиться до листа діячів культури, спрямованого проти методів Хржановського. На його переконання, єдиний позитив такого звернення полягає в тому, що воно привертає увагу до цієї проблеми. Натомість лист відволікає від головної мети.

"Треба передусім говорити про те, що це проєкт російський, що він дуже підступний щодо України, і що це "троянський кінь", якого Путін "дарує" Україні під час війни, яку він веде з нею. Проблема не в директорі і не в художньому керівникові, а в тому, що це путінський проєкт", – наголосив Зісельс.

На його думку, путінізм цього проєкту полягає у тому, що російська війна включає в себе і гібридну. До того ж існує глобальний її інформаційний фронт.

"Він не тільки в Україні. Цей величезний фінансовий ресурс спрямований на агентів впливу, які живуть на Заході і є дуже відомими людьми – політиками чи колишніми політиками, яких підкуповує Росія, аби вони були агентами впливу", – пояснив дисидент.

Художнім керівником проєкту Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" є російський кінорежисер Ілля Хржановський

Художнім керівником проєкту Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" є російський кінорежисер Ілля Хржановський

За його словами, цим меморіалом Путін прагне довести всьому світу в гібридній війні, що "українці недолугі та не є окремою нацією".

"Що росіяни та українці – це "один народ". Що українці антисеміти, націоналісти, фашисти, нацисти. І якщо йому вдасться побудувати цей музей, то мільйонам його відвідувачів показуватимуть, які погані українці. Причому на території України, в її столиці", – наголосив Зісельс.

Він додав: навіть сам факт того, що росіяни роблять проєкт в Україні, є негативним для її іміджу. Адже тоді всім натякатимуть чи навіть прямо говоритимуть: "мовляв, бачите, українці – ніхто, вони не змогли побудувати меморіал Бабиного Яру, а росіяни змогли".

"Крім того, усе те "побєдобєсіє", яке ми зараз бачимо в російській політиці, проходитиме через цей музей. Я в цьому не маю сумніву. Просуватимуться меседжі, що це перемога радянської влади над нацизмом. Бо вони інакше не можуть. Кажуть же – що б росіяни не робили, все одно виходить автомат Калашникова", – підсумував Зісельс.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • український шоумен Сергій Притула висловив обурення тим, що до роботи над створенням Меморіального центру "Бабин Яр" залучено російського режисера Іллю Хржановського, який є автором скандального фільму "Дау. Дегенерація".

  • Прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо ймовірного порушення прав дітей під час зйомок скандального кінофільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського. Також у мережі з'явилася реакція БФ Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", художнім керівником якого є Хржановський.

  • Будівництво меморіалу в урочищі Бабин Яр у Києві скандальне не тільки призначенням на посаду художнього керівника режисера з РФ Іллі Хржановського, який зняв сцени насильства над немовлятами.

  • Загрожує Україні й участь у проєкті таких одіозних олігархів, як Павло Фукс.

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Автор
Марина Ліснічук
Особа
Йосиф Зісельс
Місце
Україна
Теги
"Дау. Дегенерація" Іллі Хржановського Бабин Яр
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Красивый и мудрый человек Йосиф ! Побольше нам таких бы в Украине !
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Жуматий Сергей
Жуматий Сергей
Очень сожалею, что из кожи предков этого Зисельса арийцы не сделали абажур.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
100% !
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