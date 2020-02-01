Путін піде на поступки? В Росії дали несподіваний прогноз по Донбасу

В рамках спецоперації "наступник" по передачі влади в Росії президент країни Володимир Путін піде на поступки по Донбасу.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський політолог Леонід Радзіховський. За його словами, для Путіна зараз важливо, щоб Захід міг прийняти його в якості нової фігури – голови Держради, а для цього йому потрібно пред'явити успіхи у вирішенні конфлікту з Україною.

Володимир Путін і війна на Донбасі

"Геополітика – одна з головних іграшок, в які грає Путін, і йому потрібно, щоб Захід прийняв його в якості нової фігури – голови Держради. Це ж не виборний президент, світові лідери можуть прийняти його на рівних, а можуть і проігнорувати. Багато залежить від відносин з ними і вони для Путіна набагато важливіші за Донбас. Тому він може піти на поступки, тим більше, якщо йде з поста президента. Він украй зацікавлений в режимі повної тиші, щоб на Донбасі не було ніяких пострілів і абсолютно не зацікавлений в "Л/ДНР". Вони йому не потрібні, особливо як людині, яка пішла з поста президента", – припустив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський президент Володимир Путін хоче побачити реальні результати по вирішенню конфлікту на Донбасі до 9 травня – 75-річчя від Дня перемоги.

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