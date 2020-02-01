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1 лютого • оновлено в 07:51
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Путін піде на поступки? В Росії дали несподіваний прогноз по Донбасу

2.8т
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В рамках спецоперації "наступник" по передачі влади в Росії президент країни Володимир Путін піде на поступки по Донбасу.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський політолог Леонід Радзіховський. За його словами, для Путіна зараз важливо, щоб Захід міг прийняти його в якості нової фігури – голови Держради, а для цього йому потрібно пред'явити успіхи у вирішенні конфлікту з Україною.

Володимир Путін і війна на Донбасі

Володимир Путін і війна на Донбасі

"Геополітика – одна з головних іграшок, в які грає Путін, і йому потрібно, щоб Захід прийняв його в якості нової фігури – голови Держради. Це ж не виборний президент, світові лідери можуть прийняти його на рівних, а можуть і проігнорувати. Багато залежить від відносин з ними і вони для Путіна набагато важливіші за Донбас. Тому він може піти на поступки, тим більше, якщо йде з поста президента. Він украй зацікавлений в режимі повної тиші, щоб на Донбасі не було ніяких пострілів і абсолютно не зацікавлений в "Л/ДНР". Вони йому не потрібні, особливо як людині, яка пішла з поста президента", – припустив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, російський президент Володимир Путін хоче побачити реальні результати по вирішенню конфлікту на Донбасі до 9 травня – 75-річчя від Дня перемоги.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Вибори в Росії
Особи
Володимир Путін Леонід Радзіховський
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Донбас Новини Донбасу
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Каждый день д*билы обоза пишут прогнозы, которые дали им в России, и каждый день они разные. Д*билы с обоза, вы можете наконец разобраться, какие прогнозы правильные?
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Геополитика – одна из главных игрушек, в которые играет Путин, и ему нужно, чтобы Запад принял его в качестве новой фигуры – председателя Госсовета." --------------------------------- Что за хрень несёт этот "российский политолог"?
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