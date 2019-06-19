"Путін панічно боїться": найсміливіші цитати Тимчука

Народний депутат від "Народного фронту", координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук, якого знайшли мертвим 19 червня, гостро критикував дії Кремля і президента Росії Володимира Путіна, а також говорив про проблеми та можливості української армії.

Так, "Інформаційний спротив" активно збирав інформацію про російську агресію, в зв'язку з чим Тимчук не раз озвучував можливі плани Путіна щодо України і розповідав, на що слід звернути увагу ЗСУ.

OBOZREVATEL пропонує згадати найсміливіші цитати нардепа.

Дмитро Тимчук РБК-Україна

За його словами, першочергове завдання для України – підготовлена армія, яка відповідає стандартам НАТО.

"Є правило: армія повинна бути готова не до найбільш вірогідних сценаріїв загрози, а до найбільш масштабних. Якщо ми припускаємо, що може бути широкомасштабний наступ, ми повинні до нього готувати свої Збройні сили", – підкреслював він.

"Якби ми були членом НАТО, ми б відчували себе більш спокійно. Але ми не є частиною Альянсу, тому можемо розраховувати тільки на себе... Відбувається розвиток всіх видів Збройних сил. Це як раз та відповідь, яку ми даємо на можливість здійснення Росією широкомасштабний агресії", – відзначав Тимчук.

"Я впевнений, що якби до Донбасу приєдналося вторгнення "зелених чоловічків" із території Білорусі, ЗСУ з цим впоралися б, якби мова не йшла про відкриту агресію з боку РФ. Але якби нам запропонували воювати в Афганістані, я дуже сумніваюся, щоб ми змогли самотужки забезпечити навіть одну бригаду", – звертав увагу нардеп.

Дмитро Тимчук file.liga.net

Він не раз говорив про те, що Кремль робить наголос на втручанні в передвиборчу кампанію в Україні.

"Їх перша стратегічна лінія – домогтися приходу до влади в Україні проросійських сил, відповідно, тоді всі проблеми Кремля взагалі вирішуються. Із тими з них, яких Москва вважає здатними домовлятися, і які навіть можуть нами позиціонуватися як цілком проукраїнські і патріотичні. Ці кандидати намагатимуться за якісь дивіденди, шляхом якогось торгу отримати лояльність до себе з боку Кремля, а Москва буде домагатися якихось цілей щодо Донбасу", – пояснював нардеп.

Тимчук відкрито говорив про проблему, яка назріла в НАТО через Росію: "У НАТО "з'їли" війну проти Грузії і окупацію частини її території, "з'їли" початок військової агресії проти України і окупацію Криму і частини Донбасу, поява цілих з'єднань російських військ на західних кордонах РФ і маси військ у Криму, розміщення носіїв ядерних зарядів (а може, і самої ядерної зброї) в тому ж Криму та Калінінградській області, російську агресію в Чорному і Азовському морях, руйнування Москвою міжнародної правової договірної бази в сфері безпеки, і т.д., і т.п. "З'їли" навіть той факт, що вже в кінці 2014 року Кремль у своїй новій військовій доктрині назвав НАТО головною загрозою для національної безпеки РФ".

Дмитро Тимчук hromadske.ua

Він також не боявся критикувати дії Кремля, і пояснював, навіщо Путін набиває військовими Крим.

"Російська влада волає на кожному розі, що" Крим – це регіон РФ". Тобто, треба думати, в очах Путіна Крим статусно нічим не відрізняється від будь-якого іншого суб'єкта РФ. Однак ми не бачимо в Брюсселі "представництв" Мордовії, Хакасії або Тиви. А окупованому Криму воно для чогось терміново знадобилося. Повне враження, що в Кремлі самі не вірять в те, що Крим – "російський".

"Набиваючи його військами, Путін демонструє, що Росія в регіоні має дуже серйозні позиції у військовому плані. Те ж саме стосується і збільшення військово-морського флоту в Чорному морі. Попри всі старання, зусилля росіян на панування в морі, потрібно розуміти, що Чорне море – це досить несприятливий театр військових дій в разі будь-якого збройного конфлікту. Чорне море – закрите і дуже маленьке. Відповідно, ті системи озброєння, які є у РФ і країн НАТО - повністю перекривають акваторію Чорного моря", – ділився думками Тимчук.

Він також не боявся виступати проти російського лідера Володимира Путіна.

"До закінчення поточного виборчого процесу в Україні Росія в реальності не має наміру активізувати вирішення найбільш чутливих для Києва питань, таких як врегулювання ситуації на Донбасі, звільнення українських військовополонених і політв'язнів, транзит енергоносіїв через українську територію", – говорив Тимчук.

"Причина очевидна: Путін панічно боїться, що будь-які позитивні зрушення на зазначених напрямках можуть підвищити рейтинг чинної української влади", – заявляв нардеп.

Тимчук розповідав про сон, який переслідує його вже кілька років.

"Я вбиваю Путіна. Впритул. Дивлячись в ці безбарвні, повні внутрішньої порожнечі оченята. Зі ср*ного ПМ. Я прокидаюся без жалю. Я не думаю, що це ненависть. Це – Справедливість", – говорив він.

Він також критикував заклики "не стріляти у відповідь на Донбасі".

"Тоді потрібно просто забрати всі підрозділи з цього регіону, і нехай ці товариші там, що хочуть, те й роблять. Я, як людина військова, сенсу в цьому взагалі не бачу", – висловлювався Тимчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці бурхливо відреагували на смерть Тимчука. Мережа вибухнула суперечками про причини загибелі. Правоохоронці назвали три основні версії події.

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