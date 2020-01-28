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28 січня • оновлено в 11:04
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"Путін особисто відчинив ворота в Освенцим": Цимбалюк потролив росіян через "побєдобісся"

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Український журналіст Роман Цимбалюк розкритикував росіян за культивування міфів про виняткову роль їхньої країни в закінченні Другої світової війни.

В інтерв'ю радіо "Ехо Москви" він навів приклад використання кремлівською пропагандою трагедії концтабору Аушвіц-Біркенау (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Іноді складається враження, що Володимир Путін особисто відчинив ворота в Освенцим, йому всі особисто дякують. Російські коментатори дуже часто говорять "російська", а потім виправляються – "радянська армія звільнила Освенцим і Європу". Мені здається, якось дивно, коли про нашу спільну перемогу говорять виключно представники Російської Федерації. Ті самі люди, які почали після 2014 року рухати кордони в Європі, за вказівкою яких убивають громадян України – як в Криму, так і на Донбасі", – обурився журналіст.

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Аушвіц-Біркенау

Аушвіц-Біркенау

Він підкреслив, що зухвалі заяви росіян про трагедію Голокосту на тлі подій останніх років, на які вони заплющують очі, – це величезний крок до повторення катастрофи людської цивілізації.

"Ось ці вислови – "антисемітизм" і "русофобія" – вам не здається дивним, що російська влада ці поняття використовує через кому? А світ почав страждати на русофобію чомусь після 2014 року. І, мені здається, тут якась проблема. Тому що виходить, що використовується ця трагічна історія 75-річної давності, щоб виправдати дії російської держави тут і зараз", – дійшов висновку Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Голокост Друга світова війна
Особи
Володимир Путін Роман Цимбалюк
Місце
Росія
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Естественно в РККА были и люди, родившиеся в УССР. И естественно наверное для некоторых из них родным языком являлся украинский. Но они все были против евроинтеграции (СССР был тогда против по сути бета-версию Евросоюза), и современное украинское государство (и Цимбалюк тоже) для них был бы враг. Хотя бы из-за того, какие у Украины сейчас типа герои
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
В РККА конечно были не только русские. Хотя 2/3 прошедших ВОВ были призваны их РСФСР. Но Верховный главнокомандующий РККА товарищ Сталин находился в Москве. И Государственный Комитет Обороны тоже . Путин сейчас - их преемник.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какая мерзость - свидомизм. Просто физически противно читать этого скота. Напоминаю всем упоротым - как только территория укроини осквернилась первым памятником нацистам, массовым убийцам и антисемитам бaндере и шyxeвичу, вы потеряли святую свою принадлежность к великой Победе. Вы предавали своих предков потом ещё многократно, декоммунизация дело такое, вы резали, пилили, долбали и сносили по живому, но самое страшное уже было сделано. Именно поэтому у вас все так плохо. Именно поэтому вы вымираете и вымрете лет через 100. Земля пытается очиститься от гнили под названием "свидомисть". И она очистится. Аминь.
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Nemo Александр
Nemo Александр
Кристина Стефанова, "Просто физически противно читать ...". Мадам, а не вы ли мне давали мудрейший совет : "не нравится, так и не читай."???
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