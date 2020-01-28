"Путін особисто відчинив ворота в Освенцим": Цимбалюк потролив росіян через "побєдобісся"

Український журналіст Роман Цимбалюк розкритикував росіян за культивування міфів про виняткову роль їхньої країни в закінченні Другої світової війни.

В інтерв'ю радіо "Ехо Москви" він навів приклад використання кремлівською пропагандою трагедії концтабору Аушвіц-Біркенау (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Іноді складається враження, що Володимир Путін особисто відчинив ворота в Освенцим, йому всі особисто дякують. Російські коментатори дуже часто говорять "російська", а потім виправляються – "радянська армія звільнила Освенцим і Європу". Мені здається, якось дивно, коли про нашу спільну перемогу говорять виключно представники Російської Федерації. Ті самі люди, які почали після 2014 року рухати кордони в Європі, за вказівкою яких убивають громадян України – як в Криму, так і на Донбасі", – обурився журналіст.

Аушвіц-Біркенау

Він підкреслив, що зухвалі заяви росіян про трагедію Голокосту на тлі подій останніх років, на які вони заплющують очі, – це величезний крок до повторення катастрофи людської цивілізації.

"Ось ці вислови – "антисемітизм" і "русофобія" – вам не здається дивним, що російська влада ці поняття використовує через кому? А світ почав страждати на русофобію чомусь після 2014 року. І, мені здається, тут якась проблема. Тому що виходить, що використовується ця трагічна історія 75-річної давності, щоб виправдати дії російської держави тут і зараз", – дійшов висновку Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

українського журналіста Віталія Портникова обурило, що Ізраїль надав слово президенту РФ Володимиру Путіну на пам'ятних заходах на честь 75-річчя визволення в'язнів концтабору Аушвіц.

Публіцист нагадав, що саме Росія через десятиліття після падіння Рейху знову повернула війну в Європу.

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