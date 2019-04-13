"Путін обов'язково за нами прийде": Муждабаєв зробив лякаючий прогноз

Російський журналіст Айдер Муждабаєв, який живе і працює в Україні, пригрозив новим вторгненням глави РФ Володимира Путіна.

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook після візиту кандидатів в президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка до Франції до президента Еммануеля Макрона.

"Рівно рік тому я там був, в т.ч. в адміністрації президента Франції. Відчуття абсолютної порожнечі. Адекватної оцінки Росії і її агресії практично немає. Грюкають очима, слухають, не розуміють, як мені здається, нічого. Абсолютне втілення демократії охлосу, переможного інфантилізму. Французи поки можуть собі дозволити, у них ще не анексували Корсику. Але все одно відчуття було сумне", - написав він.

Муждабаєв заявив, що Путін "легко перемагає" Захід, назвавши ці країни "інфантильними і дурними".

"Тільки Україна і Литва, може, Польща, в Європі ще якось намагалися бути адекватними. Але деяким, мабуть, набридло, втомилися від війни, стомилися від неї на диванах. Хочеться ні про що не думати в очікуванні царського батога. Вона прилетить, не доводиться сумніватися. Путін любить таке - розслаблене, неадекватне, він обов'язково за нами прийде", - заявив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після першого туру виборів президента Муждабаєв зробив скандальну заяву про те, що в Україні нібито переміг проросійський електорат, а країна "програла інформаційну війну Кремлю".

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