|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Путін обов'язково за нами прийде": Муждабаєв зробив лякаючий прогноз

3.5тЧитати матеріал російською

Російський журналіст Айдер Муждабаєв, який живе і працює в Україні, пригрозив новим вторгненням глави РФ Володимира Путіна.

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook після візиту кандидатів в президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка до Франції до президента Еммануеля Макрона.

"Рівно рік тому я там був, в т.ч. в адміністрації президента Франції. Відчуття абсолютної порожнечі. Адекватної оцінки Росії і її агресії практично немає. Грюкають очима, слухають, не розуміють, як мені здається, нічого. Абсолютне втілення демократії охлосу, переможного інфантилізму. Французи поки можуть собі дозволити, у них ще не анексували Корсику. Але все одно відчуття було сумне", - написав він.

Новини
"Готуйся до війни!" Екс-спікер Генштабу ЗСУ дав прогноз про агресію Путіна в Європі

Муждабаєв заявив, що Путін "легко перемагає" Захід, назвавши ці країни "інфантильними і дурними".

"Тільки Україна і Литва, може, Польща, в Європі ще якось намагалися бути адекватними. Але деяким, мабуть, набридло, втомилися від війни, стомилися від неї на диванах. Хочеться ні про що не думати в очікуванні царського батога. Вона прилетить, не доводиться сумніватися. Путін любить таке - розслаблене, неадекватне, він обов'язково за нами прийде", - заявив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після першого туру виборів президента Муждабаєв зробив скандальну заяву про те, що в Україні нібито переміг проросійський електорат, а країна "програла інформаційну війну Кремлю".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Айдер МуждабаевВолодимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
14
29
Смішно
4
Цікаво
21
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Вот поедет скоро Петя домой, в Испанию. Но порохоботов он же с собой не возьмет... Ну может парочку, с самыми шершавыми языками. А остальным горемыкам что делать?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Муджабаев знает. что Путин любит.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украина готова к войне с росийскими выплядками окупантами! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки