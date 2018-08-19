Путін обговорив з Меркель Донбас: українці сказали, чого боятися

Переговори глави Росії Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході яких обговорювався збройний конфлікт на Донбасі, ніяк не позначаться на Україні.

Так вважає більшість читачів OBOZREVATEL, які взяли участь у відповідному опитуванні на нашому сайті (всього проголосували 5646 осіб).

60% респондентів вибрали варіант "нічого не зміниться, цих зустрічей було вже багато", тоді як кожен четвертий опитаний (26%) вважає, що Путін і Меркель "просто ділили сфери інтересів".

У свою чергу 9% тих, хто проголосував, впевнені, що після цих переговорів "Росія стане більш зухвалою, почнуться провокації". Ще 3% вважають, що Путін "пригальмує і займе вичікувальну позицію".

НапередодніOBOZREVATELрозповідав про всі подробиці переговорів Меркель і Путіна, в ході яких обговорювалося також ряд інших тем.