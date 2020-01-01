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1 січня • оновлено в 17:41
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"Путін – не Юзік": Соколова рознесла Зеленського за новорічне привітання

9.8т
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Українська журналістка і телеведуча Яніна Соколова гнівно відреагувала на привітання жителів країни з Новим роком від президента Володимира Зеленського, у якому він заявив, що "ми всі за мир".

Вона нагадала йому, що лідер ворогуючої Росії Володимир Путін – це не Юзік (Юрій Корявченков зі "Слуги народу"), і війну з РФ можна закінчити тільки двома способами: виграти або програти. Обурливе звернення вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"Наївна гра у "ми всє за мір" зі взаємними привітаннями з новим роком – це прикрий суїцид. КВК ніколи не обіграє КДБ. Я зараз суто про рівень стратегії. Або ви думаєте, що вам вдасться задобрити, а потім хоп і перехитрити сусіда? Не... Путін не Юзік. Трошки інший психотип і мізки. Він розуміє тільки позицію сили. Заграванням ви тільки ганьбите свою країну, 13 тисяч громадян якої цей пан вбив", – підкреслила журналістка.

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Соколова розкритикувала Зеленського за новорічне привітання

Соколова розкритикувала Зеленського за новорічне привітання

За її словами, є різниця у тому, як названа вулиця і хто ми, українці. І лише коли президент Зеленський це усвідомить, все піде правильним шляхом.

"Як це зрозуміли в Польщі, Угорщині, Франції та Німеччини. Відповідь на питання "хто ми?" буде тоді чіткою і впевненою, коли ви зрозумієте, що країну об'єднує не папірець і асфальт, і навіть не прагнення до миру, а спільна національна ідея, самоідентифікація, боротьба з ворогом, який калічить і знищує наших солдатів, розуміння ходу історії, категоричність до будь-якого зазіхання на все українське всередині і зовні, цінність мови і культури, особистостей, які змінили хід історії у боротьбі за незалежність і суверенітет", – пояснила Соколова.

Вона порадила президенту оточити себе тими, хто це розуміє, бо він опинився в вакуумі малоросів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Яніна Соколова публічно засудила президента Росії Володимира Путіна за військове вторгнення до Криму і на Донбас і адресувала йому сміливе послання.

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Автор
Діна Баронова
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Букет Красивый
Букет Красивый
У этой шмары хронический недотрах. Где пихал пихалыч? Трахни сучку блянину
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Видимо, по толстому москальскому х*ю стосковалась журнашлюха. Злая какая-то стала...
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К. Алла
К. Алла
И с какой же стати юго-восток должен объединяться под убогой, неполноценной, сельской галичанской идеологией? Пусть западенцы объединяются с юго-востоком на его условиях, либо проваливают. Ибо нормальным людям такие кровавые неудачники, как подстреленная собака Б*ндера, ну никак не "личности", на которых стоит равняться. Они гордятся, например, Маршалом Победы Жуковым. Он был настоящим защитником Украины, освободив её от нацистов.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
К. Алла, Да кто им гордится, этим мясником- Жуковым? Кровавый маньяк, как и усатый кавказец Сосо, грабитель почтовых дилижансов. И таки да, я с самого юго-востока, и ненавижу русню и совок головного мозга .
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