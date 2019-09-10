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10 вересня • оновлено в 22:35
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/ Суспільство

"Путін напав на Україну!" Сенцов звернувся до українських ЗМІ з гучною заявою

27т Читати матеріал російською

Звільнений з полону Кремля український режисер Олег Сенцов звернувся до українських ЗМІ і подякував їм за боротьбу в інформаційній війні з Росією.

За його словами, протистояння з країною-агресором великою мірою побудоване саме на інформаційних технологіях. Таке висловлювання прозвучало під час його першої пресконференції після звільнення.

"Проблема не в тому, що Путін напав на Україну, а в тому, що більшість росіян його в цьому підтримують", – підкреслив Сенцов.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Скріншот з відео

Водночас він, звертаючись до ЗМІ, зазначив, що єдиний спосіб боротьби з брехнею, яку поширює Кремль, – це говорити правду.

Режисер подякував журналістам за їхню участь у його звільненні.

Нагадаємо, що Сенцов побував у Києві в місцях, де його підтримували увесь цей час.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року в Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його у керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 року Північно-Кавказький військовий окружний суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

  • У 2018 році Сенцов протягом 145 днів тримав голодування, вимагаючи від російської влади звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ, як він вважає, з політичних мотивів.

  • Режисер був змушений перервати голодування через загрозу примусового годування.

  • 29 серпня з'явилася інформація, що Сенцова етапували до Москви.

  • 7 вересня з російського полону повернулися 35 українців, серед яких і український режисер Олег Сенцов.

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Ну расскажи нам правду про одесский дом профсоюзов.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Loskutov Виталий,У путена спитай з шойгою та Сурковим А ми нє прі дєлах.
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Сухов Гена
Сухов Гена
Так ты первый и начни говорить правду , а не ту чушь ,что несешь
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Да, видать ему крепко пердак в Российской зоне растрахали))) Теперь можно прямеком в Европу и удачно выйти замуж)))
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