Путін "оголосив хрестовий похід" проти санкцій через Україну – Клімкін

Президент Росії Володимир Путін всіма силами намагається позбутися світових санкцій через анексію Криму, тому що "інших перемог найближчим часом у нього не буде".

Таку заяву в інтерв'ю "Радіо Свобода" зробив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Володимир Путін zn.ua

"Росія який хрестовий похід оголосила проти санкцій: наймає консалтинг, лобістів, журналістів", – сказав він.

На думку Клімкіна, Путіну "з його проблемами, які нашаровуються і стають більш складними", потрібні перемоги.

"А пом'якшення санкцій – це і внутрішньополітична перемога, і зовнішньополітична перемога. Інших перемог найближчим часом у нього не буде. І реально росіяни будуть бити в цю точку дуже послідовно. Але кримські санкції 100% працюють", – вважає Клімкін.

Він додав, що співрозмовники зі США – від політичних аналітиків до членів Конгресу і Держдепартаменту – "за" збереження "кримських" санкцій.

Як писав OBOZREVATEL, раніше військовий оглядач Михайло Жирохов пояснив план Володимира Путіна з "повною бойовою готовністю" "Л/ДНР" на Донбасі.

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