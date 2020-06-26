Ексзаступник міністра закордонних справ Костянтин Єлісєєв спрогнозував, що президент Росії Володимир Путін може завдати військового удару по Україні з тимчасово окупованого Криму.

Таку думку він висловив під час Київського Безпекового Форуму в ефірі телеканалу "Україна 24". Український дипломат наголосив, що Україна продовжує зазнавати втрат і не виключено, що військові дії можуть початися і з тимчасово підконтрольному Кремлю українського півострова.

"Не виключено, що Москва може спробувати здійснити військову інтервенцію з Криму. Росія продовжує ігнорувати Мінські угоди та намагається нав’язати власний порядок денний. І мета Росії полягає в тому, щоб повернути окуповані території Донбасу Україні на основах принципу федералізації, що є дуже небезпечним. І дуже несхоже на те, що Путін погодиться на будь-які компроміси стосовно цього порядку денного", – зазначив Єлісєєв.

Дипломат підкреслив, що нині збройні формування Російської Федерації обстрілюють українських військових не лише на лінії зіткнення.

"Що стосується України, ми все ще боремося проти російської агресії. І я вам більше скажу. Сьогодні Росія стріляє не лише на лінії зіткнення на Донбасі. Стріляє в Києві також, використовуючи інструменти гібридної війни. І якщо ми говоримо про Донбас, з часу останнього Нормандського саміту в Парижі у грудні не було жодного дня перемир’я", – заявив дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Віталій Портников впевнений, що президент РФ Володимир Путін не має наміру зупинятися на анексії Криму. Однак є люди, які будуть переконувати в зворотному.