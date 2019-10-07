"Путін чи Пушилін": у "ДНР" почали шукати зрадників "русского міра"

"Спецслужби ДНР" почали шукати так званих зрадників "русского міра" і потенційних перебіжчиків на бік України серед місцевих терористів.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його словами, найманцям роздають хитрі анкети-опитування, де окрім загальної інформації, потрібно відповісти на питання в стилі "з ким би ви погодилися виконувати бойове завдання" або "у кого ви попросите поради".

"У зв'язку з великим витоком інформації, терористи за допомогою хитрої схеми вирішили з'ясувати, хто може бути потенційним зрадником. Їм роздали бумаженцію з низкою запитань, мовляв: "з чиєю думкою в підрозділі ви не згодні", "з ким ви хочете проводити неробочий час" . Спочатку ці питаннячка підняли на сміх, відповідаючи – "Жириновський, Пушилін або Путін", поки першого жовтня не заарештували дружину одного з терористів", – пояснив блогер.

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За його словами, потенційною зрадницею виявилася Чуйкова Марія, яка проживала в окупованій Горлівці. Її засудили за шпигунство на користь Служби безпеки України на 11 років.

Терористи "ДНР" 24 канал

"У такий спосіб деенерівські спецслужби тримають у страху всіх співробітників "силових відомств". Свою риторику змінили навіть донецькі тєлєги, які раніше дискредитували життя і політику недодержави. Крім цього, є інфа, що скоро будуть жорстко пресувати терористів, які стоять в окопах. Є випадки, що вони переходять на бік України", – підсумував блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецькі перевізники, які перевозять людей з окупованого Донбасу в Україну, збунтувалися і влаштували теракт у Макіївці, протестуючи проти дорогих тарифів на т. зв. ліцензії і перевезення, які їх зобов'язують оформляти російські найманці.

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