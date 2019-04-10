Переговори Путіна і Медведчука: адвокат полонених моряків зробив заяву

Адвокатам утримуваних в Росії військовополонених українських моряків невідомо, про що на зустрічі домовилися голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук, і президент РФ Володимир Путін.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав координатор групи захисників військовополонених українських моряків Микола Полозов, зазначивши, що в будь-якому випадку будь-які дії, спрямовані на їх звільнення, можуть тільки вітатися. Але на яких умовах і про що домовлявся Медведчук з Путіним адвокату невідомо.

Володимир Путін і Віктор Медведчук

"Якщо Медведчук в своїх інтересах, або інтересах громадськості, або якось інакше домовляється з Путіним про їх звільнення – чудово, ми подивимося на результати цих переговорів", – сказав Полозов.

Він підкреслив, що рішення про звільнення українських моряків може бути прийнято тільки на політичному рівні, і це може зробити тільки Володимир Путін.

"Ми використовуємо різні інструменти і в таких справах немає наперед визначеної схеми, яка може звільнити того чи іншого заручника Кремля, а тут 24 військовополонених. Звичайно, ми сподіваємося, що в кінцевому рахунку їх звільнять, і це буде рішення Володимира Путіна", – зазначив адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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