Переговори Путіна і Медведчука: адвокат полонених моряків зробив заяву

Адвокатам утримуваних в Росії військовополонених українських моряків невідомо, про що на зустрічі домовилися голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук, і президент РФ Володимир Путін.
Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав координатор групи захисників військовополонених українських моряків Микола Полозов, зазначивши, що в будь-якому випадку будь-які дії, спрямовані на їх звільнення, можуть тільки вітатися. Але на яких умовах і про що домовлявся Медведчук з Путіним адвокату невідомо.
Володимир Путін і Віктор Медведчук
"Якщо Медведчук в своїх інтересах, або інтересах громадськості, або якось інакше домовляється з Путіним про їх звільнення – чудово, ми подивимося на результати цих переговорів", – сказав Полозов.
Він підкреслив, що рішення про звільнення українських моряків може бути прийнято тільки на політичному рівні, і це може зробити тільки Володимир Путін.
"Ми використовуємо різні інструменти і в таких справах немає наперед визначеної схеми, яка може звільнити того чи іншого заручника Кремля, а тут 24 військовополонених. Звичайно, ми сподіваємося, що в кінцевому рахунку їх звільнять, і це буде рішення Володимира Путіна", – зазначив адвокат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
27 листопада окупаційна влада Криму почали обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. 15 українських моряків були Арестова ни на два місяці.
28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ять офіцерів ВМС.
Всі 24 захоплених українських моряків визнали себе військовополоненими.
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