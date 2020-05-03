С конца зимы и всю весну исторические даты идут одна за другой. Расстрелы и штурм Майдана, бегство Януковича, оккупация Крыма, захваты зданий в Донецке и Луганске, "яичное воскресенье" в Запорожье, и вот годовщина кровавой российской провокации в Одессе.

Я помню украинцев до Майдана и вижу их сейчас. Мы изменились. Нас стало больше. Да, больше – многие из тех непонятных, серых космополитов, то ли русских, то ли украинцев, то ли советских людей, которые не ощущали себя никем и не задумывались об этом – стали украинцами. Задумались – жизнь заставила – о разнице между украинцами и русскими. Поняли эту разницу. Часть из них ушла воевать за свою – уже свою! – землю. Многие волонтёрили и помогали армии. Путин хотел устроить "русскую весну" – но устроил "украинский рассвет". Количество стало качеством. Не всегда и не везде – но многие украинцы проснулись. Очень многие.

Тени стали гражданами.

Старые-новые символы вошли в их тела, как дух в мёртвого голема. Те, кто год назад говорил, что мы и русские один народ, вешал на плечо автомат с двуцветной ленточкой. Аполитичные и анациональные женщины-торговки носили воду волонтёрам. Таксисты, отродясь не слушавшие ничего, кроме русского блатняка, пели украинский гимн.

Да, это наша нация. Мы не эльфы, мы люди. Мы не идеальные. Мы регулярно ошибаемся, мы не очень умные (как и все гомо сапиенс), мы ещё не отошли от многолетнего социализма и многие из нас уверены, что быть богатым плохо, а успешным стыдно. У нас уйма недостатков. Мы часто не видим за деревьями леса, мы полны предрассудков, мы с завистью и удивлением смотрим на мир, не знавший левацкого террора – и одновременно подозреваем его в чём попало.

Мы не идеальные. Мы – просто живые люди. Мы украинцы. Волею истории занявшие место на границе между цивилизацией и её врагом.

Мы странные, мы довольно опасные, и, в целом, довольно неприятные люди. Но мы здесь. Это наше место – в истории и на карте. И мы отличаем добро от зла. И большая часть из нас оказалась достаточно умной для того, чтобы понять, что мы и зло – очень разные.

Не сразу. Не за миг. Большой кровью. Но быстрее многих других людей и народов.

Путин думает, что он умён. Но он глуп. До расстрела Майдана, до захвата Крыма, до "референдумов", до Одессы, до Иловайска и до Донецкого аэропорта в Украине было больше населения, но меньше украинцев. Путин оккупировал часть нашей земли и взял часть народа в плен, но украинцев, как это не парадоксально, стало больше.

Мы проснулись. Мы открыли глаза. Мы вспомнили, что мы тут хозяева, и что это наша земля. Мы хотим делать ошибки, но свои. Быть недовольными – но своими. Сносить и назначать – своих.

Кто закроет нам глаза, кроме времени и смерти?..