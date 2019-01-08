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''Путін – хороший учитель'': Ніцой поділилася знаковим відео з Донбасу

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Письменниця, борець за українську мову Лариса Ніцой поділилася відео з вертепом в місті Лисичанську. Вона заявила, що це свідчить про відродження українських традицій, яке стало особливо активним після того, як російська армія прийшла рятувати "русскій мір" на Донбас.

Яскраве відео з ходою колядників Ніцой репостнула на свою сторінку в Facebook (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Вертеп у Лисичанську

Вертеп у Лисичанську

Скріншот відео

"Що не кажіть, Путін хороший учитель. Головний українізатор України. Дорого нам, правда, коштують його уроки. Але і українцям слід запам'ятати: не можна бути двієчниками. Повторні уроки довжиною в триста років через не складені українцями заліки дійсно дорогі. Це вертепи Лисичанська. Ціну повернення до української України ми знаємо", написала вона у пості.

Лариса Ніцой

Лариса Ніцой

Facebook Лариси Ніцой

Автор відео, яким поділилася Ніцой, Євген Штурмак також зазначив, що спостерігати подібну дію в прифронтовому місті унікально.

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"Файненько! Вертеп у Лисичанську, коли живеш у 20 км від лінії фронту, в місті, де тривалий час винищувалося все українське це дуже важлива подія! Вільна Луганщина вітає з Різдвом Христовим!" написав він під роликом.

''Путін – хороший учитель'': Ніцой поділилася знаковим відео з Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Роман Цимбалюк заявив, що до виникнення в Україні незалежної помісної православної церкви привела не тільки тверда воля президента Петра Порошенка, а й військова агресія лідера Росії Володимира Путіна. Адже саме це додало рішучості Вселенському патріарху, який вирішив дати Україні Томос про автокефалію.

Особи
Володимир ПутінЛариса Ніцой
Місце
Україна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Мовнючье племя кто такой народ Украины и что его поколения объединяет не знает, делает вид, что Киев Украине не столица, вот и скулит по поводу мовы, будто не народ мому создал, а мова создала народ
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Галицький Данило
Галицький Данило
Веселих, мирних Різдв'яних Свят ВАМ ЛИСИЧАНЦІ!!!
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Животные бандеры не дадут забыть о своем сущетвовании.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Михайлов Александр, москва третийирейз снова педерастов своих прислала кликушествовать
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