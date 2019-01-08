''Путін – хороший учитель'': Ніцой поділилася знаковим відео з Донбасу

Письменниця, борець за українську мову Лариса Ніцой поділилася відео з вертепом в місті Лисичанську. Вона заявила, що це свідчить про відродження українських традицій, яке стало особливо активним після того, як російська армія прийшла рятувати "русскій мір" на Донбас.

Яскраве відео з ходою колядників Ніцой репостнула на свою сторінку в Facebook (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Вертеп у Лисичанську Скріншот відео

"Що не кажіть, Путін — хороший учитель. Головний українізатор України. Дорого нам, правда, коштують його уроки. Але і українцям слід запам'ятати: не можна бути двієчниками. Повторні уроки довжиною в триста років через не складені українцями заліки дійсно дорогі. Це вертепи Лисичанська. Ціну повернення до української України ми знаємо", — написала вона у пості.

Лариса Ніцой Facebook Лариси Ніцой

Автор відео, яким поділилася Ніцой, Євген Штурмак також зазначив, що спостерігати подібну дію в прифронтовому місті — унікально.

"Файненько! Вертеп у Лисичанську, коли живеш у 20 км від лінії фронту, в місті, де тривалий час винищувалося все українське — це дуже важлива подія! Вільна Луганщина вітає з Різдвом Христовим!" — написав він під роликом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Роман Цимбалюк заявив, що до виникнення в Україні незалежної помісної православної церкви привела не тільки тверда воля президента Петра Порошенка, а й військова агресія лідера Росії Володимира Путіна. Адже саме це додало рішучості Вселенському патріарху, який вирішив дати Україні Томос про автокефалію.