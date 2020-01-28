Путін готовий здати "Л/ДНР"? Російський політик пояснив заміну Суркову

Відставка Владислава Суркова і призначення замість нього Дмитра Козака свідчить про те, що президент Росії Володимир Путін готовий домовлятися і "здати" так звані "ДНР" і "ЛНР" Україні.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів колишній депутат Державної Думи РФ Ілля Пономарьов. За його словами, відставка Суркова – прямий результат нормандського саміту, який відбувся в грудні.

Пономарьов уточнив, що по реакції Суркова ще тоді було зрозуміло, що українська сторона його переграла, тому що він пообіцяв Путіну, що будуть підписані різні документи, але цього не сталося.

"Тобто Зеленський в даному випадку їх переграв. Тому призначили Дмитра Козака, який будучи в уряді, відповідав, зокрема, за газові переговори. Для нас це добре, тому що Козак, на відміну від Суркова – це не політична людина. У нього немає якогось свого порядку денного. Він не інтриган як Владислав Юрійович, але і не та людина, яка буде будувати "ДНР" і "ЛНР ", – сказав він.

Пономарьов додав, що, найімовірніше, завдання Козака – це зачистити хвости.

"Те, що призначають Козака – це стовідсоткова ознака того, що Путін хоче домовитися і "ДНР" і "ЛНР" він здасть. Зараз завдання цієї нової людини – домогтися максимально прийнятних умов. Я давно його знаю і знаю, що він робив в Росії. Раз таке завдання поставлене, значить він буде його домагатися", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про відставку Владислава Суркова стало відомо кілька днів тому. За словами директора Центру політичної кон'юнктури РФ Олексія Чеснакова, це пов'язано зі "зміною курсу на українському напрямі".

Український журналіст Юрій Бутусов запевнив, що відставка Суркова сильно переоцінена і нічого не змінить у війні Росії проти України

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