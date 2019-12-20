"Путін головного мозку!" Нацрада взялася за канал Мураєва: він жорстко відреагував

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ", яким володіє екснардеп Євген Мураєв.

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що причиною стала трансляція прес-конференції глави РФ Володимира Путіна з плашкою "Москва. Наживо".

"Нам здавалося, що хвороба під назвою "Путін головного мозку" повинна була залишитися лише в головах представників минулої влади, але ні", – обурився Мураєв, додавши, що "народ має право знати позицію сусідів".

"Я вважаю найбільшою загрозою для нашої держави – людей з низьким інтелектом, які випадковим чином черговий раз потрапили до владних кабінетів. Але продовжую сподіватися, що це не про вас і інша здорова частина колективу регуляторного органу відноситься до своїх роботодавців – народу України – з повагою і як до думаючих людей, а не до стада ще непідстриженних баранів. І до відома: на недалеких і обмежених у нас давно виробився стійкий імунітет", – написав Мураєв.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні з ініціативи президента Володимира Зеленського створять всесвітній російськомовний канал для посилення позицій країни в інформаційній війні з пропагандою.

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