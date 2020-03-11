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11 березня • оновлено в 17:14
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Путін довго чекав Ердогана і став посміховиськом в мережі. Відео

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У мережі опублікували відео, на якому показано, як президент РФ Володимир Путін довго чекав зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом.

Відео в Twitter виклав Kavkaz Center. На записі показано, як в зал для зустрічі першим заходить голова Кремля, і лише через майже дві хвилини з'явився Ердоган.

Весь цей час глава Кремля стояв один і переминався з ноги на ногу і ходив на місці. Путін то складав руки перед собою, то тримав їх по швах.

Ердоган і Путін

Ердоган і Путін

Користувачі мережі відзначили, що Путіну було важко встояти на місці, в силу його віку (67 років) і незручного взуття. На записі видно, що лідер росіян надів на зустріч з Ердоганом туфлі на підборах.

Відзначимо, що зростання Путіна до 170 см, а Ердогана – 185 см.

Путін очікує Еодогана

Путін очікує Еодогана

Скріншот

"Що характерно лисий фюрер кожні 15-20 секунд ніжку на каблучок відстовбурчує. Це тому, що тяжко в його віці на такій високій шпильці стояти і ходити, ось він так стопу випрямляє і навантаження знімає", "За 20 років Путін все ж напоровся на того, проти кого у нього не працює ні сила, ні підлість, ні пропаганда"," Пинеходи – це жесть, звичайно", "У цього еклера з ногами повний треш", – писали в мережі.

Путін довго чекав Ердогана і став посміховиськом в мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зустрічі президентів Туреччини і Росії Реджепа Тайіпа Ердогана і Володимира Путіна в Москві виявили символічний знак-нагадування про розгром росіянами турків.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Реджеп Тайіп Ердоган Володимир Путін
Тег
соцмережі
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Mititel Alexandr
Mititel Alexandr
Идиоты селюковские! И это называется СМИ ВНАУКРАИНЕ
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сибирский ватник
сибирский ватник
Нее,Путин точно БОГ кастрюлеголовых.С именем его встают и с именем его ложатся.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ну так-то скаклоиды ничего Пу сделать не в состоянии, так хоть дистанционно над ним посмеяться - и то дело. Я бы даже сказал - достижение! Поздравляю вас, скакуны, з чэрговою вэлыкою пэрэмогой!
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