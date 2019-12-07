"Путін буде шити фуфайки": Соколова вгамувала чоловіка Скабєєвої через фейк про Майдан

Українська журналістка Яніна Соколова гостро викрила фейк російських пропагандистів про те, що Небесна Сотня нібито є вигадкою.

Вона показала маразматичну заяву рупора Кремля Євгенія Попова в своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, чоловік одіозної пропагандистки Ольги Скабєєвої заявив, що хоч люди і гинули на Майдані, але саме поняття Небесної Сотні нібито є фейком. У якості "сенсаційних фактів" він навів суб'єктивну думку Олени Лукаш – скандальної ексміністерки юстиції часів утікача Віктора Януковича. Умовиводи посіпаки окупантів розлютили Соколову, і вона публічно його відчитала.

Яніна Соколова

"Переходимо до сенсації, яку російська пропаганда народжувала шість років. Вона про те, що Небесна Сотня – фейк. Серйозна заява від людини, яка професійно займається вигадуванням вигадок. І, звісно, у нього "неспростовні докази". Бл*дь,"беззаперечні факти" за суб'єктивною точкою зору від соратника Януковича", – обурилася телеведуча.

"Ну, ви суб'єктивний ящик Пандори відкриваєте. Якщо стверджуєте, що чиясь суб'єктивна думка – це факт, до якого потрібно дослухатися, то розминайте свої животики для баноша і бограча. Тому що на мою суб'єктивну думку ви вже давно повинні увійти до складу Закарпатської області, а Путін – шити фуфайки в Мелітопольській колонії та спати на черешневих кісточках", – додала Соколова, висміюючи інформаційних поплічників путінського режиму.

Крім того, вона дорікнула їм непрофесійним підходом до своєї роботи на Кремль і у втраті хватки пропагандистів.

"Знову повертаюся до теми, що ви – халтурники. Як кажуть у нас в Запоріжжі, ващє на відбитому. Раніше, коли ви робили фейки, ви хоча б старалися, наймали актрис для шокуючих інтерв'ю про "звірства карателів", робили скріншоти з відеоігор, малювали мультики про ракети. А тепер розслабили булочки і представили у вигляді доказу суб'єктивну точку зору. Моя точка зору не змінилася – з повагою, йдіть на х*й", – підсумувала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова приструнила пропагандистку Кремля Ольгу Скабєєву через фейк про примусову депортацію жителів Донбасу на Львівщину. Українка закликала її перестати паскудити росіянам в голови.

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