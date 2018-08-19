Пять дней сплошного счастья…

Фотоотчет уже ушел в жизнь – хотя выпутаться из сотен мерседесных фотографий мне было сложновато)) Надеюсь, что отдельный альбом из этого грандиозного музея – мечты всех мальчишек, от маленьких до стареньких, - еще впереди, но уже не на моей странице. Думаю, что прочитав мои непутевые заметки, кто-то просмотрит его еще раз - моими глазами.

Бывают люди, общение с которыми, как глоток свежего воздуха. Настолько легко и грациозно, они умеют организовать совместный быт и досуг, что все получается как бы само по себе, без всяких усилий, не оставляя у тебя чувства вины и усталости, как бывает после иных застолий (с возрастом ведь все больше ценишь роскошь общения, а не скуку быта – не люблю бывать в гостях, где все сводится к мучительному многочасовому накрыванию стола, и ни на что другое не остается ни времени, ни сил). Бывают города, как будто вымечтанные тобой - ни убавить, ни прибавить; все именно так, как надо. Бывает счастье синергии, когда ты, вместе с дорогими тебе людьми, оказываешься хотя бы на несколько дней в таком месте. И не как турист, бегущий за экскурсоводом, а просто, как человек с другой стороны.

Так интересно наблюдать за обычной жизнью, привычной немцам, находясь рядом с ними, как человек-невидимка. Правда, невидимкой долго быть не получится – поймав твой взгляд, обязательно улыбнутся и скажут: "Hallo!". Улыбаются все – взрослые, дети, старики. И не дежурно вымученно, а просто потому, что жизнь прекрасна. Мы ехали в аэропорт в одном вагоне с шумной веселой спетой и спитой компанией. Они громко болтали, бегали за соседние столики, чтобы угостить вином или пивом, причем, это было так красиво и непринужденно, что совершенно не раздражало. Удивительно, что заулыбался и строгий контролер и поздравил их. Я смотрела на них глубокой завистью – они ехали на встречу выпускников университета. Выпуск состоялся в год моего рождения (одна из них показывала фотографию своей группы). То есть, это были ровесники моей мамы, которой все это давно не под силу и не интересно. Я удивлялась, что одна из элегантных энергичных дам, сидевшая наискось от меня, ни разу не поднялась, чтобы подойти к соседним столикам.

Когда мы выходили, поняла почему – рядом с ней стояли модные розовые костылики. И это не помешало ей ехать веселиться вместе со всеми. Правда, надо сказать, что в отношении к инвалидам и доступности для них любого пространства, нам до Германии – как до космоса. Надеюсь, что пока. Потому что, как бы любители нытья не утверждали, что ничего не меняется – это неправда. Дочь недавно была в Праге. И вспомнила, что 14 лет назад (во время ее первой поездки) отличия Европы от Украины были разительными, и наши на улицах опознавались практически безошибочно. А сейчас – почти незаметны. В аэропорту, пока девчонки, болтавшие по-немецки, не перешли на рідну мову, они никак не отличались от немецких студенток))

Меняется все. И Германия тоже становится более разноцветной. Раньше в маленьком городке, где работает дочь, из иностранцев встречались поляки и итальянцы (их узнавали только в компании – по языку), да и то нечасто. Сейчас появились и африканцы (красивые, как точеные из эбенового дерева), и азиаты в своих странных нарядах. А в маленьком швейцарском городке, куда мы ездили посмотреть, как Рейн, поворачивая, искрится ниспадающими водопадами, вечером на площади – настоящий Вавилон. Кого здесь только не увидишь! И все в мире, согласии и взаимодействии (по крайней мере, за короткое время мы не сумели заметить никакого диссонанса). Про Штутгарт вообще молчу – музей современной этнографии, где хиджаб соседствует с джинсами, а сари – с мини. Где можно попробовать блюда любой кухни мира, а перекусить традиционным брецелем или круассаном. Понятия о красоте у всех свои, и мы, наверное, тоже кажемся странными красоткам из Африки или Азии.

Но никто не заморачивается этим, каждый живет, как ему удобно, не мешая другому делать то же самое. И мне почему-то кажется, что общечеловеческое все-таки возьмет верх над средневековой дикостью. Нельзя не оценить, насколько глубокие выводы сделала Европа из веков страшных кровопролитий, и какую четкую удобную систему она создала для жизни и развития человека. Честно, там трудно даже представить, что в 21-м веке каким-то извращенным злым разумом могут быть придуманы игрушечные трехбуквенные с настоящими горем, кровью, потерями. А с другой стороны, сколько времени и жизней потеряли те же немцы, одурманенные волей параноика. Как далеко могла уйти Германия, если б не имперские страсти, войны, жертвы. Как жалко, что человечество постоянно наступает на одни и те же грабли.

Зато сейчас в Германии комфорт и забота об обычном человеке – государственная политика. Восхищает, насколько разумно и удобно выстроена инфраструктура; как человек мотивирован заботиться о своем здоровье; как работает транспорт в больших и маленьких городах. Вот, например, обычный бассейн в моем любимом Ротвайлике. Никаких курортных излишеств в виде пальм, экзотической растительности, хитромудрых мозаик. Просто, целесообразно и здорово. Зона отдыха на любой вкус: с 50-метровым и несколькими детскими бассейнами, с вышками для прыжков и горками; с лужайками для ленивых и спорт.площадками для футбола, волейбола, бадминтона; комфортными душами, раздевалками, кафе.

Посмотрели бы вы на старичков, нарезающих по 2 часа без остановки разными стилями! Но мы больше глазели, как местные малолетки прыгают с вышки. Конечно, есть виртуозы, а есть "солдатики". Кто-то смело сигает вниз, а кто-то несколько раз отходит от края. Но мне больше всего понравилось, что никого не дразнили, не высмеивали, наоборот, показывали и подбадривали. Цена вполне приемлемая для Германии. И наполняемость постоянно высокая. А похолодает – рядом крытый бассейн, где все то же + гидромассаж, термальные бассейны с минерализованной водой, сауны, солевые комнаты, солярии. Причем, система оплаты самая разная – от абонементов с различными скидками и льготами до разового почасового посещения. Никто не навязывает комплексы – выбор есть всегда. И так во всем.

Правда, есть и свои особенности – в воскресенье отдыхают все, в том числе, и продавцы, и водители общественного транспорта (автобусы есть, но значительно реже и не допоздна). Все любят украшать свой городок, цветы в клумбах, вазонах, горшках – повсюду, а цветочных магазинов столько же, как булочных. Иногда из подручного материала получается дешево и сердито – к открытию новой башни наделали для туристов диванов, сколоченных из поддонов, выкрашенных в разные цвета. Прижилось – и теперь на центральной улице можно присесть на фирменный диванчик…

Можно писать часами о том, что нравится и не нравится. Можно сравнивать – как у нас и у них. Если б еще кто-то сделал в сутках 40 часов, а не 24. И придумал рецепт от ломки при резком переходе из отпуска в будни. А с авиацией – это всегда стремительно. Выходишь в Жулянах (вот что у нас безусловно приятнее, так это лоукостовые аэропорты, городская подземка, цены и еда) – и все, праздник позади, теперь твои только воспоминания. Грустно, но хорошо. Тем более, что друзья уже прилетели. И завтра мы послушаем про наш мир "глазами зарубежных гостей".

Alles gut. Все буде добре!