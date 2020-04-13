Пустити воду в Крим вже неможливо, вона затопить територію – експерт

Україна технологічно не зможе подати воду в окупований Росією Крим. Перешкодою слугують два сегментні затвори в 6 і 12 метрів заввишки.

Про це розповів начальник другого відділення управління Північно-Кримського каналу Іван Біган, передає ТСН. За його словами, кожен затвор має вагу 12 тонн. Обладнання для того, щоб їх підхопити, відсутнє.

"Тут немає підйомників. Тобто електро-механічного обладнання, яке піднімає затвори. Це й робить неможливим їх підняти. І далі ми побачимо, що тут стоять шандори, які теж на випадок аварійної ситуації заблокували доступ води. Кожна шандора – 6 тонн. Тобто вони стоять наглухо", – зазначив він.

Вода в Крим

Навіть більше, як стверджує видання, директор цього громаддя сам не знає – живий чи мертвий канал у самому Криму.

"Бо це лише здається: шлюз відкрив і вода тече. Насправді вздовж русла Кримського каналу є гігантські помпові станції, які піднімають мільйони кубів води високо вгору. Це водосховища, куди доставляють дніпровську воду. Є підземні тунелі. Є мости для води – так звані акведуки. Є гігантські труби, які здатні пропустити цю рукотворну річку. Та що говорити? Канал в одному місці навіть під річкою проклали. На 10-метровій глибині. І все це господарство обслуговували купа спеців, коштувало це Україні купу грошей. Що з цим усім зараз? І якщо навіть розбомбити літаками дамбу – вода просто заллє територію навколо", – сказано в матеріалі.

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