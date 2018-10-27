УНЫЛАЯ? ... ПОРА! (Подражание Д. Хармсу)

Эпиграф: "Однажды Пушкин с Лермонтовым ..." (Из старых анекдотов)

* * *

Однажды великий русский поэт и прозаик А.С. Пушкин приходит в публичный дом. Выбирает девушку. Все девчонки улыбаются! А одна, вся грустная-грустная такая, сидит в сторонке.

Пушкин подходит к ней, касается ее плеча и говорит:

"Унылая? ... Пора!"

Девушка молча встает, ведет Пушкина в кабинет. Там сбрасывает с себя сорочку.

Пушкин восторженно: "Очей очарованье!"

Девушка ложится в постель. Пушкин начинает раздеваться и вдруг бьет себя по лбу: "Сукин (ты) сын!" Одевается, бежит домой, хватается за перо, лихорадочно пишет;

"Вот и маленькая ножка!

Вот и лёгкий гибкий стан!

Под сорочкой лишь немножко

Прячешь ты свой талисман.

Перед тем, чтобы лишиться

Непорочности своей,

Ты невинна так, что мнится,

Я, любя тебя, злодей!"

"Сашенька! Что ты там делаешь, родной?" - кричит из кухни Н. Гончарова.

- Да так. Хе*ню всякую пишу!

Покончив с шедевром, возбужденный Пушкин набрасывает на плечи шинель и идет гулять по проспекту, чтобы остудиться. Там на него нападают злодеи и крадут шинель! Более того, они продают ее на барахолке великому русскоязычному писателю Н.В. Гоголю.

А между тем, Наталья, закончив мыть посуду, входит украдкой в Сашин кабинет и читает рукопись на столе (там еще рисунок виселицы с декабристами) про талисман и маленькую ножку. Снимает валенок (отопление в доме еще не включили), смотрит на свою ножку 42-ого с половиной размера и произносит: "Ничего себе, "х*рня"! Ну ты, Сашенька, даешь!"

После этого, чтобы отмстить неверному мужу, она берет бумажку и с посыльным отправляет ее своему другу М. Лермонтову. Посыльный находит дома бабушку начинающего поэта и отдает ей бумажку. Та читает и подкладывает на стол пьяному Мишеньке. Тот просыпается утром, видит бумажку, читает строки, с похмелья думает, что это он написал, и публикует в этот же день в журнале "Библиотека для чтения".

Весь Петербург хвалит молодое дарование.

Пушкин в гневе! Он жаждет мести! Кроме Н.Гончаровой дома никого не было в тот злополучный вечер, когда у него украли "Шинель" и "Счастливый миг". Значит она!

Восходящее "солнце русской поэзии" он не может вызвать на дуэль (кто ж тогда напишет "На смерть поэта")? Свою жену на дуэль тоже как-то не комельфо. И тогда он вызывает на дуэль ее любовника Э. Дантеса, который уже к тому времени успешно бежал из Замка Иф.

Дальше вы все сами знаете …