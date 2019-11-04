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4 листопада • оновлено в 07:55
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Дмитро Черкасов (блогер)
Дмитро Черкасов (блогер)
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Пушилина оставили за бортом

1.6т Читати матеріал російською

В информационном пространстве "ДНР" распространяется очень разнообразная информация о приезде помощника президента России Владислава Суркова. Одни ресурсы говорят о том, что Россия готова всячески помочь "народу Донбасса", а другие – что "матушка Расия" готова принять "республику" в свой состав.

Но это только "позитив" и малая часть того, какие последствия могут быть после приезда главного куратора псевдогосударств от Кремля.

Неоднократно главу "ДНР" Д.Пушилина Россия предупреждала о том, что нельзя воровать деньги, которые ему не принадлежат. Но, как говорят, бывших игроков МММ-маркетинга”не бывает. В этом случае то же самое.

На фоне этого, Россия сократила финансовые дотации для "ДНР" для того, чтобы проучить самого хитрого. Наверное, кремлевские кураторы уверены, что "ДНР" долго не продержится и что Пушилин прибежит, и будет на коленях просить деньги, каяться, что больше не будет воровать.

Также не стоит забывать о том, что Сурков является негласным куратором и для "ЛНР". Почему же тогда в параллельном "государстве" нет такой шумихи вокруг коррупции?

Новини
В “ДНР” начался новый испытательный момент

Ответ на этот вопрос очень прост. Глава "ЛНР" Л.Пасечник, во-первых, не настолько азартный и умеет хоть немного думать, а во-вторых, он умеет делиться со своими "друзьями", не забывая о тех, кто его кормит.

Также немаловажно то, что Сурков дал понять Д.Пушилину, что ему нужно очень сильно поучиться у Пасечника как делать дела. Простыми словами – Пушинка остался за бортом, его, как паршивого кота, измазали в дерьме.

Теперь Пушилин распорядился усилить контроль на "границе с ЛНР" и максимально жестко контролировать всё и всех, кто имеет хоть какое-то отношение к "ЛНР".

Будем наблюдать, как "ЛНР" и "ДНР" начнут конкурировать между собой, чтобы заработать еще больше плюсиков со стороны кремлевских кураторов.

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Автор
Дмитро Черкасов (блогер) Дмитро Черкасов (блогер)
Особи
Владислав Сурков Денис Пушилін Леонід Пасічник
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР Донбас Новини Донбасу
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Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Пора чепушиле расчистить место возле кур-маршала захераста.
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