Пушилін занервував: блогер розповів про прибуття у "ДНР" російського спецназу

Керівництво Росії відправило у "Донецьку народну республіку" три групи спецназу ГРУ зі складу спеціального призначення військової частини 33473 міста Тольятті.

Про це у блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Дмитро Черкасов. На його думку, силовики прибули охороняти ватажка "республіки" Дениса Пушиліна, бо їхнім основним завданням є припинення диверсій, організація проведення заходів з охорони осіб і об'єктів особливої важливості, а також захист і доставка спецвантажів.

"Пушилін дуже хвилюється за свою шкуру. Через підвищення тарифів на комуналку з 1 вересня людям довелося затягнути паски, а на додачу до цього вони їдять неякісні продукти з Росії. Його рейтинги стрімко падають. Життя у Пушиліна реально якось підвисло, і невідомо, чи врятує його російський спецназ, чи ні. Зате можна очікувати появи у Донецьку ще однієї площі на честь іншого "хероя", – припустив блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок "ДНР" Денис Пушилін боїться, що його усунуть так само, як у серпні минулого року усунули його колишнього колегу Олександра Захарченка. Він підвищив зарплату особовому складу "МВС" до 40 тисяч рублів, щоб забезпечити їхню підтримку у разі загрози своєму життю.

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