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4 вересня • оновлено в 14:01
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Пушилін занервував: блогер розповів про прибуття у "ДНР" російського спецназу

1.7т Читати матеріал російською

Керівництво Росії відправило у "Донецьку народну республіку" три групи спецназу ГРУ зі складу спеціального призначення військової частини 33473 міста Тольятті.

Про це у блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Дмитро Черкасов. На його думку, силовики прибули охороняти ватажка "республіки" Дениса Пушиліна, бо їхнім основним завданням є припинення диверсій, організація проведення заходів з охорони осіб і об'єктів особливої важливості, а також захист і доставка спецвантажів.

"Пушилін дуже хвилюється за свою шкуру. Через підвищення тарифів на комуналку з 1 вересня людям довелося затягнути паски, а на додачу до цього вони їдять неякісні продукти з Росії. Його рейтинги стрімко падають. Життя у Пушиліна реально якось підвисло, і невідомо, чи врятує його російський спецназ, чи ні. Зате можна очікувати появи у Донецьку ще однієї площі на честь іншого "хероя", – припустив блогер.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок "ДНР" Денис Пушилін боїться, що його усунуть так само, як у серпні минулого року усунули його колишнього колегу Олександра Захарченка. Він підвищив зарплату особовому складу "МВС" до 40 тисяч рублів, щоб забезпечити їхню підтримку у разі загрози своєму життю.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР Донбас Новини Донбасу Новини Росії
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Исаев Денис
Исаев Денис
Читая обсос появляется чувство что каждый день Путин отчитывается перед каждым сраным блохером из нищей окраины.
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Кічук Сергій
Кічук Сергій
Исаев Денис, не читай, просто дрочи на пукина молча
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Ярко и красиво Украинская армия пердолит росийскую армию на Донбассе!
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Кічук Сергій
Кічук Сергій
Жирнов Влад, - на данный момент судя по армейским фото из росармии сосут как все у кавказцев :)))
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
Ярко и красиво Кожедуб ruslan,сасет у российской армии
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Человек задумается, откуда какому-то блогеру может быть известно об отправке Путиным куда-либо спецподразделений, человек поймет, что блогер свои фантазии эротические размазывает.Человек поймет, а украинец схавает
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Петр Апраксин, но это же знаменитые укроблогеры... Они такие... Говорят они настолько суровы, что не включают ноутбук, не надев комуфляж и вышиванку).
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