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19 березня • оновлено в 19:25
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Пушилін "використав" коронавірус, щоб закрити "ДНР" - Портников

4.4т
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Ситуація з коронавірусом зіграла на руку ватажку терористів "ДНР" Денису Пушиліну, який вирішив закрити підконтрольну йому територію.

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Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у себе в Telegram. Він наголосив, що від завтра це буде повноцінний "державний кордон, причому кордон на замку".

КПВВ на Донбасі

КПВВ на Донбасі

kmu.gov.ua

"Навіть якщо українська влада могла зволікати із закриттям лінії розмежування з політичних причин, окупаційна влада просто не могла упустити надану можливість. У цьому і полягає парадокс моменту. Тоді як в Офісі президента України можуть міркувати про те, як використовувати ситуацію для реалізації домовленостей з Москвою, в адміністрації президента Росії працюють над перетворенням окупованих територій в "повноцінні держави". Ще вчора жителі окупованих територій, як і сусідніх районів Донецької та Луганської областей могли сприймати лінію розмежування як прикру перешкоду для поїздок. А від завтра це буде повноцінний "державний кордон", причому – кордон на замку", – наголосив журналіст.

Портников додав, що тепер ніхто не знає, коли цей кордон відкриється і яким буде світ після коронавірусу.

"З кожним днем перебування в ізоляції жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей будуть все більшою мірою відчувати себе в особливому просторі. Більше не буде потоків людей з одного боку в інший, більше не буде українських пенсій. А якщо кордони закриє і Росія, то тільки російський паспорт може виявитися в недалекому майбутньому можливістю для переміщення з "народних республік"", – наголосив Портников.

Журналіст підсумував, що після того, як пандемія стихне, Україна зіткнеться вже з іншим Донбасом. "Кремль зробить зараз усе, щоб скористатися ситуацією і в ще більшому ступені відірвати захоплений Донбас від України. Заява Пушиліна – це тільки початок процесу, який, до того ж, зараз ніхто не зможе зупинити", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" вирішили повністю перекрити рух через КПВВ на кордоні з підконтрольною Україні частиною Донецької області. Пункти пропуску будуть перекриті з опівночі 21 березня.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Денис Пушилін Віталій Портніков
Місце
Україна
Тег
терористи "ДНР"
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Портников- это совесть украинской нации.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
я бы даже сказал честь и совесть...
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Великий Кормчий, злой укр, IGGI IGGI, Олег Carpenter, Дегтяренко Светлана, Кубанский Николай, Внаукраине Потриот, Лазарев Ярослав, Р\А|Г|У\Л]Я\М ХАНА, Трубицын Александр, Tarasenro Oleg, Правосеков Матвей, Кор Павел, Габриэлович Антон, Михаил Устинов, Зайцев Антон, Газмяс Омский - все єто первый один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р\а\с; кремль москва, В срало Украине!, Фантомаск Разбушевальцман, Казбеков Зуберг, Бондаренко Виктор, Serov Oleg, Livesey David - это все второй один и тот же п\и\д\а\р\а\с; Колобороденко Дмитрий, Балог Изольда, Нонаме Нонаме, Юг Руси, Кувалдин Иван, Minaev Akexey, Poster Shlagov, Петров Толик, Xapченко Baдим, Вышиванко Перемогайло-Шароваренко - все это третий один и тот же путлеровский троллячий п\и\д\а\р\а\с; Пигин Макс, Сергеев Артем, Сибирский Ватник, ХОЗЯИН х\О\Х\Л\О\В, Junio Van, Dehryaryov Ilya, Соловьева Евгения, Ваня Иванов, Бабаев Бабай, Моторола Жив - это все четвертый один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р. Игнорируйте єтих п\а\с\к\у\д. Не давайте єтим с\у\к\а\м зарабатівать. Донецк, Украина.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А Украина не закрыла границу первой?
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Кристина Стефанова, с]р[а[н]а|я путлеровская с|у|к}а - Украина на линии разграничения пропускает в сторону подконтрольной территории граждан Украині, обратно - нет. А єти, ваши с}р[а[н}і|е с|у}к{и - закріли линию разграничения в обе стороні. Чувствуешь разницу, с{р}а|н\а|я к\о]з\л}о]м{о}р|д|и\н\а? Донецк, Украина.
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