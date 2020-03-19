Ситуація з коронавірусом зіграла на руку ватажку терористів "ДНР" Денису Пушиліну, який вирішив закрити підконтрольну йому територію.

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Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у себе в Telegram. Він наголосив, що від завтра це буде повноцінний "державний кордон, причому кордон на замку".

КПВВ на Донбасі kmu.gov.ua

"Навіть якщо українська влада могла зволікати із закриттям лінії розмежування з політичних причин, окупаційна влада просто не могла упустити надану можливість. У цьому і полягає парадокс моменту. Тоді як в Офісі президента України можуть міркувати про те, як використовувати ситуацію для реалізації домовленостей з Москвою, в адміністрації президента Росії працюють над перетворенням окупованих територій в "повноцінні держави". Ще вчора жителі окупованих територій, як і сусідніх районів Донецької та Луганської областей могли сприймати лінію розмежування як прикру перешкоду для поїздок. А від завтра це буде повноцінний "державний кордон", причому – кордон на замку", – наголосив журналіст.

Портников додав, що тепер ніхто не знає, коли цей кордон відкриється і яким буде світ після коронавірусу.

"З кожним днем перебування в ізоляції жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей будуть все більшою мірою відчувати себе в особливому просторі. Більше не буде потоків людей з одного боку в інший, більше не буде українських пенсій. А якщо кордони закриє і Росія, то тільки російський паспорт може виявитися в недалекому майбутньому можливістю для переміщення з "народних республік"", – наголосив Портников.

Журналіст підсумував, що після того, як пандемія стихне, Україна зіткнеться вже з іншим Донбасом. "Кремль зробить зараз усе, щоб скористатися ситуацією і в ще більшому ступені відірвати захоплений Донбас від України. Заява Пушиліна – це тільки початок процесу, який, до того ж, зараз ніхто не зможе зупинити", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" вирішили повністю перекрити рух через КПВВ на кордоні з підконтрольною Україні частиною Донецької області. Пункти пропуску будуть перекриті з опівночі 21 березня.

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