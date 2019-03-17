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"Пушилін – український агент!" У мережі висміяли дивну поведінку ватажка "ДНР" у Криму

3.4тЧитати матеріал російською

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін поклав квіти до знаку з написом "Росія" в анексованому Криму, чим викликав глузування в мережі.

Відповідне фото опублікував у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "Пушилін – наш агент і щось знає. 80 Lvl", – підписав він знімок.

Користувачів розвеселив вельми дивний жест із боку ватажка терористів.

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Денис Пушилін

Денис Пушилін

Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

"Не цокаючись", "Хм. На могилку", "Треба ще й зверху залізобетоном залити, щоб не лізли з пекла", "Співчуває", "Колега?", "І непарна кількість квіточок, напевно", "На віночок грошей не вистачило?" – написали в коментарях.

"Пушилін – український агент!" У мережі висміяли дивну поведінку ватажка "ДНР" у Криму
"Пушилін – український агент!" У мережі висміяли дивну поведінку ватажка "ДНР" у Криму
"Пушилін – український агент!" У мережі висміяли дивну поведінку ватажка "ДНР" у Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пушилін разом із ватажком "ЛНР" Леонідом Пасічником поїхали в анексований Крим, сподіваючись на зустріч із Путіним.

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Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Особи
Денис Пушилін Денис ВолодимировичАнатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Новини КримуНовини ДНР
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Комментарии на сайте не модерированы
de lik
de lik
Поэтому хахлы женщинам цветы и не дарят
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