"Пушилін – український агент!" У мережі висміяли дивну поведінку ватажка "ДНР" у Криму

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін поклав квіти до знаку з написом "Росія" в анексованому Криму, чим викликав глузування в мережі.

Відповідне фото опублікував у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "Пушилін – наш агент і щось знає. 80 Lvl", – підписав він знімок.

Користувачів розвеселив вельми дивний жест із боку ватажка терористів.

Денис Пушилін Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

"Не цокаючись", "Хм. На могилку", "Треба ще й зверху залізобетоном залити, щоб не лізли з пекла", "Співчуває", "Колега?", "І непарна кількість квіточок, напевно", "На віночок грошей не вистачило?" – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пушилін разом із ватажком "ЛНР" Леонідом Пасічником поїхали в анексований Крим, сподіваючись на зустріч із Путіним.

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