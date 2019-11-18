Російська мова та співпраця з Путіним: Пушилін у Скабєєвої розмріявся про угоду з Києвом

Ватажок терористичної "ДНР" Денис Пушилін заявив, що "республіка" хоче введення особливого статусу для Донбасу, який передбачає ряд абсурдних для Києва пунктів.

Він розмріявся в ефірі програми пропагандистки Ольги Скабєєвої "60 хвилин" на КремльТВ, про що вона розповіла в своєму Telegram-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Особливий статус має на увазі договірні відносини між нами і Києвом. Ми будемо наполягати на особливих, важливих для нас моментах: безумовно, це, звичайно ж, російська мова, транскордонне співробітництво з Росією, це наші правоохоронні органи, наша народна міліція, яка має бути присутня", – висловився він.

Пушилін у Скабєєвої розмріявся про угоду з Києвом aif.ru

Крім того Пушилін заявив, що зазначені пункти "повинні чітко і детально опрацьовуватися в політичній підгрупі на переговорах у Мінську".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пушилін заявив, що тимчасово окупований Донбас нібито остаточно вирішив "повернутися додому в Росію".

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