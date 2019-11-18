Головна Новини
19 листопада • оновлено в 00:50
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Російська мова та співпраця з Путіним: Пушилін у Скабєєвої розмріявся про угоду з Києвом

Читати матеріал російською

Ватажок терористичної "ДНР" Денис Пушилін заявив, що "республіка" хоче введення особливого статусу для Донбасу, який передбачає ряд абсурдних для Києва пунктів.

Він розмріявся в ефірі програми пропагандистки Ольги Скабєєвої "60 хвилин" на КремльТВ, про що вона розповіла в своєму Telegram-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Особливий статус має на увазі договірні відносини між нами і Києвом. Ми будемо наполягати на особливих, важливих для нас моментах: безумовно, це, звичайно ж, російська мова, транскордонне співробітництво з Росією, це наші правоохоронні органи, наша народна міліція, яка має бути присутня", – висловився він.

Новини
"Пушиліна вимастили в л*йні": у "ДНР" розповіли про конфлікт між ватажками терористів

Пушилін у Скабєєвої розмріявся про угоду з Києвом

Пушилін у Скабєєвої розмріявся про угоду з Києвом

aif.ru

Крім того Пушилін заявив, що зазначені пункти "повинні чітко і детально опрацьовуватися в політичній підгрупі на переговорах у Мінську".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пушилін заявив, що тимчасово окупований Донбас нібито остаточно вирішив "повернутися додому в Росію".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Особа
Денис Пушилін
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР"
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
37
26
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
14
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Что зверьки, когда шаровары неприятно воняли, коленки тряслись, а падёж стада карателей в котлах достиг апофигея, требования об особом статусе абсурдными не казались, да?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Куралесов Вася
Куралесов Вася
лохотронщик тошнилин, беги, пока фесебе тебя не грохнуло как захарку...
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги